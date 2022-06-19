Глава Мюнхенской конференции по безопасности назвал Медведева клоуном
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген назвал бывшего президента России и зампредседателя Совета Безопасности Дмитрия Медведева клоуном, пишет Bild.
Хойсген, как отмечает агентство, «плохо отзывается» о доверенном лице президента России Владимира Путина и экс-главе государства Медведеве.
«Медведев сегодня — клоун, мне очень жаль это говорить», — цитирует Bild главу Мюнхенской конференции.
Экс-президент РФ с начала военной спецоперации России на Украине периодически делает резкие заявления в своих социальных сетях. В частности, он высказывался о перспективах существования Украины, называл поездку европейских лидеров в Киев бесполезной, заявлял о ненависти Запада к России и много говорил о санкциях и их последствиях.
7 июня зампред Совбеза объяснил резкость своих постов в Telegram ненавистью к «ублюдкам», по его словам, желающим смерти России. О ком конкретно идет речь в посте, политик не уточнил.
Тогда на слова Медведева отреагировал глава МИД Италии Луиджи Ди Майо. Он назвал их угрозой в отношении тех, «кто настойчиво стремится к миру». По его словам, заявления политика «серьезны и опасны», особенно потому, что исходят от занимающего высокую должность человека. «Это не знак диалога, не стремление к прекращению огня, не попытка восстановить мир, но это недвусмысленные слова угрозы в адрес тех, кто настойчиво стремится к миру», — подчеркнул Майо.
В Кремле назвали высказывания Медведева его личной позицией.