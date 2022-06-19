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Глава Мюнхенской конференции по безопасности назвал Медведева клоуном

Ведомости

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген назвал бывшего президента России и зампредседателя Совета Безопасности Дмитрия Медведева клоуном, пишет Bild. 

Хойсген, как отмечает агентство, «плохо отзывается» о доверенном лице президента России Владимира Путина и экс-главе государства Медведеве. 

«Медведев сегодня — клоун, мне очень жаль это говорить», — цитирует Bild главу Мюнхенской конференции.

Экс-президент РФ с начала военной спецоперации России на Украине периодически делает резкие заявления в своих социальных сетях. В частности, он высказывался о перспективах существования Украины, называл поездку европейских лидеров в Киев бесполезной, заявлял о ненависти Запада к России и много говорил о санкциях и их последствиях.

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7 июня зампред Совбеза объяснил резкость своих постов в Telegram ненавистью к «ублюдкам», по его словам, желающим смерти России. О ком конкретно идет речь в посте, политик не уточнил.

Тогда на слова Медведева отреагировал глава МИД Италии Луиджи Ди Майо. Он назвал их угрозой в отношении тех, «кто настойчиво стремится к миру». По его словам, заявления политика «серьезны и опасны», особенно потому, что исходят от занимающего высокую должность человека. «Это не знак диалога, не стремление к прекращению огня, не попытка восстановить мир, но это недвусмысленные слова угрозы в адрес тех, кто настойчиво стремится к миру», — подчеркнул Майо.

В Кремле назвали высказывания Медведева его личной позицией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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