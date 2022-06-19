Глава Мюнхенской конференции по безопасности назвал Медведева клоуном

Тогда на слова Медведева отреагировал глава МИД Италии Луиджи Ди Майо. Он назвал их угрозой в отношении тех, «кто настойчиво стремится к миру». По его словам, заявления политика «серьезны и опасны», особенно потому, что исходят от занимающего высокую должность человека. «Это не знак диалога, не стремление к прекращению огня, не попытка восстановить мир, но это недвусмысленные слова угрозы в адрес тех, кто настойчиво стремится к миру», — подчеркнул Майо.