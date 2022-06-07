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Глава МИД Италии отреагировал на слова Медведева о врагах России

Ведомости

Заявление замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева — это угроза в отношении тех, «кто настойчиво стремится к миру», заявил в интервью агентству ANSA глава МИД Италии Луиджи Ди Майо. 

По его словам, заявления Медведева «серьезны и опасны», особенно потому, что исходят от занимающего высокую должность человека. «Это не знак диалога, не стремление к прекращению огня, не попытка восстановить мир, но это недвусмысленные слова угрозы в адрес тех, кто настойчиво стремится к миру», — подчеркнул Майо.

Ранее сегодня Медведев объяснил резкость своих постов в Telegram ненавистью к «ублюдкам», желающим смерти России. «Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать всё, чтобы они исчезли», — написал Медведев. О ком конкретно идет речь в посте, политик не уточнил.

Медведев неоднократно критиковал политику западных стран в отношении России. В конце мая он заявлял, что санкции, введенные западными странами, направлены «конкретно против народа России», в их основе лежит «омерзительная и иррациональная ненависть». «Они нас всех ненавидят! В основе этих решений ненависть к России – к русским, ко всем ее жителям. Ненависть к нашей культуре», — отмечал он.

Оценивая влияние ограничений, Медведев заявлял, что в первую очередь они влияют на жизнь обычных россиян. По его мнению, санкции призваны сделать хуже экономике, ударить по рублю, увеличить инфляцию и раскрутить цены в магазинах, «а значит, уронить уровень жизни обычного россиянина», убежден политик.

Ранее по теме: Медведев объяснил резкость своих постов в Telegram

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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