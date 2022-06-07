Глава МИД Италии отреагировал на слова Медведева о врагах России

Медведев неоднократно критиковал политику западных стран в отношении России. В конце мая он заявлял, что санкции, введенные западными странами, направлены «конкретно против народа России», в их основе лежит «омерзительная и иррациональная ненависть». «Они нас всех ненавидят! В основе этих решений ненависть к России – к русским, ко всем ее жителям. Ненависть к нашей культуре», — отмечал он.