Глава МИД Италии отреагировал на слова Медведева о врагах России
Заявление замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева — это угроза в отношении тех, «кто настойчиво стремится к миру», заявил в интервью агентству ANSA глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.
По его словам, заявления Медведева «серьезны и опасны», особенно потому, что исходят от занимающего высокую должность человека. «Это не знак диалога, не стремление к прекращению огня, не попытка восстановить мир, но это недвусмысленные слова угрозы в адрес тех, кто настойчиво стремится к миру», — подчеркнул Майо.
Ранее сегодня Медведев объяснил резкость своих постов в Telegram ненавистью к «ублюдкам», желающим смерти России. «Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать всё, чтобы они исчезли», — написал Медведев. О ком конкретно идет речь в посте, политик не уточнил.
Медведев неоднократно критиковал политику западных стран в отношении России. В конце мая он заявлял, что санкции, введенные западными странами, направлены «конкретно против народа России», в их основе лежит «омерзительная и иррациональная ненависть». «Они нас всех ненавидят! В основе этих решений ненависть к России – к русским, ко всем ее жителям. Ненависть к нашей культуре», — отмечал он.
Оценивая влияние ограничений, Медведев заявлял, что в первую очередь они влияют на жизнь обычных россиян. По его мнению, санкции призваны сделать хуже экономике, ударить по рублю, увеличить инфляцию и раскрутить цены в магазинах, «а значит, уронить уровень жизни обычного россиянина», убежден политик.