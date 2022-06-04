Медведев назвал «двойным беззаконием» санкции против семей чиновников
Санкции против родственников российских чиновников и депутатов являются двойным беззаконием, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Введение ограничений против членов семей попавших под санкции политических деятелей Медведев связал с ранее действующей практикой «объективного вменения», согласно которой для привлечения лица к уголовной ответственности не требуются доказательства его виновности. Зампред Совбеза считает, что эту «антигуманную» уголовно-правовую политику на Западе решили воспроизвести через блокировку счетов членов семей депутатов и чиновников и запреты на въезд.
«Вот возьмем санкции. Тут двойное беззаконие. Теперь за мифические, придуманные на Западе нарушения по их модели отвечают не только участники политических событий – государственные деятели или депутаты, но и их семьи, которые никак не способны повлиять на своих родственников. Раз решили европейские и американские законотворцы – значит, семья ответит. По полной схеме и без вины», — написал Медведев.
Кроме того, политик предложил Западу обратиться к обычаям итальянских преступным группировкам «Ндрангеты» и «Коза Ностра» и «вспомнить Законы Хаммурапи». «Там, как известно, за гибель сына хозяина дома от обрушения постройки, некачественно выполненной строителем, можно было убить сына строителя», — объяснил Медведев.
Евросоюз 3 июня в рамках шестого пакета санкций расширил список персональных ограничений против граждан России. Общее число физических лиц, находящихся под санкциями ЕС, достигло 1158, юрлиц — 98.
Под новую волну санкций попали дети пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова — дочь Елизавета и сын Николай, а также его супруга, олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Песков на это ответил, что Европа утрачивает самостоятельность и следует тренду, который задают США.