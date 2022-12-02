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Генпрокуратура попросила суд признать МКУ террористической организацией

Ведомости

Генпрокурор РФ Игорь Краснов направил в Верховный суд иск о признании террористической организацией движения «Маньяки. Культ убийств» (МКУ). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Генеральный прокурор РФ направил в Верховный суд РФ административное исковое заявление о признании террористической организацией международного движения "Маньяки. Культ убийств" и о запрете его деятельности на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении. 

В Генпрокуратуре установили, что организация, созданная на Украине, основана на нацистской идеологии. Кроме того, отметили в ведомстве, деятельность движения направлена на формирование культа насилия и стимуляцию совершения убийств, а участники МКУ совершают преступления экстремистской и террористической направленности. В Генпрокуратуре пришли к выводу, что данная организация создает угрозу безопасности общества и РФ. 

В начале сентября ФСБ провела обыски у 187 участников пабликов «Колумбайн» (движение признано террористическим и запрещено в России) и радикальной украинской группировки МКУ в 46 регионах России. В результате у 30 сторонников движений изъяли холодное оружие, фото и видео акций «прямого действия», а также средства связи, переписки и материалы экстремистского характера. 

В феврале Верховный суд России признал террористическим движение «Колумбайн». С этого момента за участие в деятельности организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы. В апреле генпрокурор России Игорь Краснов подчеркнул, что признание «Колумбайна» террористическим движением должно стать толчком для активизации надзорной работы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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