Генпрокуратура попросила суд признать МКУ террористической организацией

В Генпрокуратуре установили, что организация, созданная на Украине, основана на нацистской идеологии. Кроме того, отметили в ведомстве, деятельность движения направлена на формирование культа насилия и стимуляцию совершения убийств, а участники МКУ совершают преступления экстремистской и террористической направленности. В Генпрокуратуре пришли к выводу, что данная организация создает угрозу безопасности общества и РФ.