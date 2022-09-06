ФСБ провела обыски у 187 участников пабликов «Колумбайн» и МКУ
В 46 регионах России прошли обыски у участников пабликов «Колумбайн» (движение признано террористическим и запрещено в России) и радикальной украинской группировки МКУ. Обыски провели ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом России, сообщают в пресс-службе ФСБ России.
«Проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в отношении 187 граждан России, участников интернет-сообществ сторонников идеологии массовых убийств, администрируемых модераторами террористического движения "Колумбайн" и украинской радикальной группировкой "Маньяки: культ убийств”», — говорится в сообщении.
В результате у 30 участников изъяли холодное оружие, фото и видео акций «прямого действия», инструкции по их проведению, а также средства связи, переписки и материалы экстремистского характера. В ФСБ уточнили, что сейчас принимаются решение о возбуждении уголовных дел, а также профилактические меры.
2 февраля Верховный суд России признал движение «Колумбайн» террористическим. С этого момента за организацию или участие в деятельности организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.
В апреле Генпрокуратура сообщила о выявлении 700 пабликов, которые занимались пропагандой движения. Тогда генпрокурор России Игорь Краснов подчеркнул, что признание «Колумбайна» террористическим движением должно стать толчком для активизации надзорной работы.
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