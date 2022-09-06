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ФСБ провела обыски у 187 участников пабликов «Колумбайн» и МКУ

Ведомости

В 46 регионах России прошли обыски у участников пабликов «Колумбайн» (движение признано террористическим и запрещено в России) и радикальной украинской группировки МКУ. Обыски провели ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом России, сообщают в пресс-службе ФСБ России. 

«Проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в отношении 187 граждан России, участников интернет-сообществ сторонников идеологии массовых убийств, администрируемых модераторами террористического движения "Колумбайн" и украинской радикальной группировкой "Маньяки: культ убийств”», — говорится в сообщении. 

В результате у 30 участников изъяли холодное оружие, фото и видео акций «прямого действия», инструкции по их проведению, а также средства связи, переписки и материалы экстремистского характера. В ФСБ уточнили, что сейчас принимаются решение о возбуждении уголовных дел, а также профилактические меры.

2 февраля Верховный суд России признал движение «Колумбайн» террористическим. С этого момента за организацию или участие в деятельности организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы. 

В апреле Генпрокуратура сообщила о выявлении 700 пабликов, которые занимались пропагандой движения. Тогда генпрокурор России Игорь Краснов подчеркнул, что признание «Колумбайна» террористическим движением должно стать толчком для активизации надзорной работы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных