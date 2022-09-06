ФСБ провела обыски у 187 участников пабликов «Колумбайн» и МКУ

В результате у 30 участников изъяли холодное оружие, фото и видео акций «прямого действия», инструкции по их проведению, а также средства связи, переписки и материалы экстремистского характера. В ФСБ уточнили, что сейчас принимаются решение о возбуждении уголовных дел, а также профилактические меры.