Иран упразднил полицию нравов после волны протестов

На этой неделе высший орган государственной безопасности Ирана заявил, что в результате последней волны беспорядков в стране погибли 200 человек. Как отмечало Reuters, это значительно меньше, чем сообщили правозащитники и ООН, по данным которой количество жертв превысило 300 человек.