Иран упразднил полицию нравов после волны протестов
В Иране упразднили полицию нравов после протестов, которые страна переживала последние два месяца, передает Arabiya News со ссылкой на местные СМИ.
«Иран упразднил свои подразделения полиции нравов после более чем двухмесячных протестов, вызванных арестом Махсы Амини за якобы нарушение строгого женского дресс-кода в стране», — пишет издание.
Об упразднении полиции нравов вечером 3 декабря заявил генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери. Полиция нравов «не имеет ничего общего с судебной системой», передает его слова агентство ISNA.
Власти Ирана также заявили, что пересмотрят закон десятилетней давности, который требует, чтобы женщины покрывали голову. «И парламент, и судебные органы работают [над этим вопросом]», — цитирует The Guardian генпрокурора.
На этой неделе высший орган государственной безопасности Ирана заявил, что в результате последней волны беспорядков в стране погибли 200 человек. Как отмечало Reuters, это значительно меньше, чем сообщили правозащитники и ООН, по данным которой количество жертв превысило 300 человек.
Протесты в Иране начались 18 сентября после смерти девушки, задержанной в Тегеране полицией нравов за «неправильное ношение хиджаба». МИД ФРГ после этого призвал своих граждан покинуть Исламскую Республику, в ведомстве обратили внимание на «произвольные аресты» в ходе массовых беспорядков и перебои со связью.