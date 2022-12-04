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Иран упразднил полицию нравов после волны протестов

Ведомости

В Иране упразднили полицию нравов после протестов, которые страна переживала последние два месяца, передает Arabiya News со ссылкой на местные СМИ.

«Иран упразднил свои подразделения полиции нравов после более чем двухмесячных протестов, вызванных арестом Махсы Амини за якобы нарушение строгого женского дресс-кода в стране», — пишет издание.

Об упразднении полиции нравов вечером 3 декабря заявил генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери. Полиция нравов «не имеет ничего общего с судебной системой», передает его слова агентство ISNA.

Власти Ирана также заявили, что пересмотрят закон десятилетней давности, который требует, чтобы женщины покрывали голову. «И парламент, и судебные органы работают [над этим вопросом]», — цитирует The Guardian генпрокурора.

На этой неделе высший орган государственной безопасности Ирана заявил, что в результате последней волны беспорядков в стране погибли 200 человек. Как отмечало Reuters, это значительно меньше, чем сообщили правозащитники и ООН, по данным которой количество жертв превысило 300 человек.

Протесты в Иране начались 18 сентября после смерти девушки, задержанной в Тегеране полицией нравов за «неправильное ношение хиджаба». МИД ФРГ после этого призвал своих граждан покинуть Исламскую Республику, в ведомстве обратили внимание на «произвольные аресты» в ходе массовых беспорядков и перебои со связью. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных