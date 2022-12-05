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Путин включил новых губернаторов в состав Госсовета

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ, который предполагает введение в состав Госсовета восьми новых губернаторов, а также двух градоначальников. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу главы государства, в состав Госсовета вошли главы Владимирской области Александр Авдеев, Саратовской области Роман Бусаргин, Ярославской области Михаил Евраев, Тамбовской области Максим Егоров, Мирий Эл Юрий Зайцев, Томской области Владимир Мазур, Рязанской области Павел Малков, Кировской области Александр Соколов. Также в структуру включены глава Самары Елена Лапушкина и руководитель Белогорска Амурской области Станислав Мелюков.

При этом президент поручил исключить из состава Госсовета руководителя Узловского района Тульской области Марину Карташову и главу Тюмени Руслана Кухарука.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных