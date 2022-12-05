Путин включил новых губернаторов в состав Госсовета
Президент России Владимир Путин подписал указ, который предполагает введение в состав Госсовета восьми новых губернаторов, а также двух градоначальников. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно указу главы государства, в состав Госсовета вошли главы Владимирской области Александр Авдеев, Саратовской области Роман Бусаргин, Ярославской области Михаил Евраев, Тамбовской области Максим Егоров, Мирий Эл Юрий Зайцев, Томской области Владимир Мазур, Рязанской области Павел Малков, Кировской области Александр Соколов. Также в структуру включены глава Самары Елена Лапушкина и руководитель Белогорска Амурской области Станислав Мелюков.
При этом президент поручил исключить из состава Госсовета руководителя Узловского района Тульской области Марину Карташову и главу Тюмени Руслана Кухарука.