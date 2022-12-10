Медведев прокомментировал снос памятников цитатой из «Белой гвардии»
После сноса памятников поэту Александру Пушкину и полководцу Александру Суворову на Украине могут поставить памятники гетманам, высказал предположение в своем Telegram-канале зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«В Малороссии снесли памятники Пушкину и Суворову. Кому ставить будут? Наверное, разнообразным гетманам», – написал он. Он отметил, что ему нечего добавить к тому, что сказал по поводу гетманов «киевлянин Михаил Булгаков в «Белой гвардии» и привел цитату.
«Я б вашего гетмана, – кричал старший Турбин, – за устройство этой миленькой Украины повесил бы первым! Хай живе вильна Украина вид Киева до Берлина! Полгода он издевался над русскими офицерами, издевался над всеми нами. Кто запретил формирование русской армии? Гетман. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман. Кто развёл эту мразь с хвостами на головах? Гетман…»
Ранее днем «РИА Новости» со ссылкой на депутата Верховной рады Ларису Белозир сообщило, что в городе Тульчин Винницкой области Украины были демонтированы памятники Пушкину и Суворову.
30 ноября Одесский городской совет проголосовал за демонтаж памятников российской императрице Екатерине II и Суворову.
25 августа мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что городская администрация переименовала 95 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией или СССР. Список самых распространенных российских имен, которые используются как топонимы и подлежат переименованию в первую очередь, в начале августа подготовил экспертный совет украинского минкульта. В список вошли космонавт Юрий Гагарин, поэт Александр Пушкин, селекционер Иван Мичурин, летчик-испытатель Валерий Чкалов, писатель Максим Горький, полководец Александр Суворов, поэты Михаил Лермонтов и Владимир Маяковский, Герой Советского Союза Александр Матросов и летчик-космонавт Владимир Комаров.