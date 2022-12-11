На Украине переименуют названный в честь советского генерала город Ватутино

Герой Советского Союза Николай Ватутин родился в 1901 г. в Воронежской губернии. Во время Великой Отечественной войны прошел путь до генерала армии. Ватутин с осени 1943 г. командовал войсками 1-го Украинского фронта, он погиб в Киеве за год до окончания войны. В России и на Украине советскому генералу установлены памятники, в его честь названы населенные пункты и улицы.