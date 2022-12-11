На Украине переименуют названный в честь советского генерала город Ватутино
Город Ватутино Черкасской области Украины может получить новое название, местные власти на заседании обсудили переименование города, который был назван в честь советского генерала Николая Ватутина, погибшего в Киеве.
Как сообщил в соцсетях Ватутинский городской совет, предложения по переименованию города собирали с 23 сентября по 23 ноября.
«Предложения относительно будущего названия города были разные, они были связаны как с нашей местностью, так и страной в целом»,— сообщил горсовет Ватутино в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Наибольшее число голосов — 206 — получил вариант Богачево. Так называется расположенная в городе железнодорожная станция. Следующее заседание горсовета, на котором будет рассмотрен вопрос о переименовании, состоится 22 декабря.
Герой Советского Союза Николай Ватутин родился в 1901 г. в Воронежской губернии. Во время Великой Отечественной войны прошел путь до генерала армии. Ватутин с осени 1943 г. командовал войсками 1-го Украинского фронта, он погиб в Киеве за год до окончания войны. В России и на Украине советскому генералу установлены памятники, в его честь названы населенные пункты и улицы.
28 апреля кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект о выходе из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне. Соглашение предусматривает, что его участники осуществляют мероприятия по сохранению памяти о погибших военнослужащих, содержанию и обустройству воинских захоронений и памятников. В конце августа Киевская администрация переименовала 95 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией или СССР.
В ноябре Одесский городской совет проголосовал за демонтаж памятников российской императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову.