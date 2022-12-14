NYT: заговорщики в ФРГ планировали убийство канцлера Шольца во время переворота

7 декабря в пресс-службе генпрокуратуры ФРГ сообщили о задержании 25 человек, в том числе и гражданки России, которые занимались подготовкой к госперевороту. По данным генпрокуратуры, подозреваемые являются участниками и сторонниками террористической организации, которая была создана в 2021 г. Их целью было «свержение существующего государственного строя Германии», заявили в ведомстве.