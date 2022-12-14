NYT: заговорщики в ФРГ планировали убийство канцлера Шольца во время переворота
Заговорщики, задержанные в Германии по делу о подготовке к государственному перевороту, планировали убийство канцлера ФРГ Олафа Шольца, пишет The New York Times со ссылкой на источники, близкие к следствию.
«Во время обысков было обнаружено более ста соглашений о неразглашении, <...> в которых подписавшиеся поклялись сохранять секретность планов группы [заговорщиков], включающих нападение на немецкий парламент и арест его членов, а также убийство канцлера», — сказано в сообщении.
В случае разглашения этой информации и нарушения молчания о планах заговорщиков подписавшихся якобы ждет смерть – именно при таком условии заключались соглашения о неразглашении, подчеркнули собеседники газеты.
Издание также уточняет, что предполагаемый глава террористической сети «Рейхсбюргер» принц Генрих XIII Рейсс, который планировал возглавить Германию в случае успешного переворота, встречался по меньшей мере один раз с российскими дипломатами в генконсульстве в Германии.
По информации издания, в результате обысков полиция обнаружила около 40 единиц огнестрельного оружия и более 1000 патронов, которые были предназначены для других видов оружия, что говорит о наличии тайников с боеприпасами, которые еще предстоит найти.
7 декабря в пресс-службе генпрокуратуры ФРГ сообщили о задержании 25 человек, в том числе и гражданки России, которые занимались подготовкой к госперевороту. По данным генпрокуратуры, подозреваемые являются участниками и сторонниками террористической организации, которая была создана в 2021 г. Их целью было «свержение существующего государственного строя Германии», заявили в ведомстве.
В генпрокуратуре отметили, что один из подозреваемых пытался установить контакт с представителями РФ в Германии. Уточняется, что россиянка подозревается в помощи членам террористической группировки связаться с представителями РФ. В то же время у следствия нет доказательств, что российская сторона поддержала заговорщиков.