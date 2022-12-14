Лидеры Косова подписали заявку на членство в Евросоюзе
Президент Косова Вьоса Османи, премьер-министр Альбин Курти и спикер парламента Глаук Конюфца подписали заявку на вступление частично признанной республики в Евросоюз, сообщил местный телеканал RTK.
«Сегодня мы собрались вместе, чтобы приблизить нашу страну на один шаг к Европейскому союзу, тем самым способствуя тому, чтобы ЕС также стал на один шаг ближе к реализации проекта всей Европы, свободной и мирной. Для Косова и его граждан другой альтернативы никогда не было», – заявила Османи.
Президент непризнанной республики предупредила, что процесс вступления в ЕС «не будет гладким» и может занять много времени.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что намерение Приштины подать запрос на членство в ЕС, о котором стало известно на фоне нового обострения в регионе, станет нарушением Вашингтонского соглашения 2020 г. По нему Белград временно приостанавливает дипломатическую линию на убеждение других государств отказаться от признания Косова в обмен на то, что Приштина не подает заявки на участие в международных организациях.
Первый вице-премьер Косова, отвечающий за европейскую интеграцию, Бесник Бислими заявил, что его автономия может быть готова к вступлению в ЕС ориентировочно к 2030 г. При этом пять стран Евросоюза (Кипр, Греция, Румыния, Словакия и Испания) по-прежнему не признают независимость Косова. Отношения Косова и Евросоюза были установлены в 2008 г. после провозглашения сербским автономным краем независимости.