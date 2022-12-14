Лидеры Косова подписали заявку на членство в Евросоюзе

«Сегодня мы собрались вместе, чтобы приблизить нашу страну на один шаг к Европейскому союзу, тем самым способствуя тому, чтобы ЕС также стал на один шаг ближе к реализации проекта всей Европы, свободной и мирной. Для Косова и его граждан другой альтернативы никогда не было», – заявила Османи.