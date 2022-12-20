Путин поздравил да Силву с победой на выборах президента Бразилии

Лула да Силва уже был главой бразильского государства с 2003 по 2010 г. В этот период в стране были реализованы масштабные социально-экономические программы против бедности, голода. В частности, по данным Всемирного банка, уровень бедности в стране сократился почти в два раза, с 41,7% до 24%. Помимо этого, большая доля населения смогла получить доступ к высшему образованию и банковскому кредитованию на фоне стабильной экономической ситуации и положительного сальдо внешнеторгового баланса.