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Путин поздравил да Силву с победой на выборах президента Бразилии

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с избранным президентом Бразилии Лулой да Силвой, говорится в сообщении на сайте Кремля.

В ходе разговора Путин поздравил да Силву с победой на выборах в преддверии его вступления в должность 1 января 2023 г. Кроме того, стороны выразили уверенность в дальнейшем успешном развитии российско-бразильского стратегического партнерства, в том числе в рамках БРИКС (помимо Бразилии и России также входят Индия, Китай и ЮАР).

Луис Инасиу Лула да Силва одержал победу на президентских выборах в Бразилии по итогам второго тура в конце октября, победив действующего главу государства Жаира Болсонару. По итогам подсчета 100% голосов разрыв между кандидатами оказался минимальным — 50,9% против 49,1%. В абсолютных цифрах преимущество нового президента перед ушедшим составило почти 2,14 млн голосов.

Лула да Силва уже был главой бразильского государства с 2003 по 2010 г. В этот период в стране были реализованы масштабные социально-экономические программы против бедности, голода. В частности, по данным Всемирного банка, уровень бедности в стране сократился почти в два раза, с 41,7% до 24%. Помимо этого, большая доля населения смогла получить доступ к высшему образованию и банковскому кредитованию на фоне стабильной экономической ситуации и положительного сальдо внешнеторгового баланса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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