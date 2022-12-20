Путин поздравил да Силву с победой на выборах президента Бразилии
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с избранным президентом Бразилии Лулой да Силвой, говорится в сообщении на сайте Кремля.
В ходе разговора Путин поздравил да Силву с победой на выборах в преддверии его вступления в должность 1 января 2023 г. Кроме того, стороны выразили уверенность в дальнейшем успешном развитии российско-бразильского стратегического партнерства, в том числе в рамках БРИКС (помимо Бразилии и России также входят Индия, Китай и ЮАР).
Луис Инасиу Лула да Силва одержал победу на президентских выборах в Бразилии по итогам второго тура в конце октября, победив действующего главу государства Жаира Болсонару. По итогам подсчета 100% голосов разрыв между кандидатами оказался минимальным — 50,9% против 49,1%. В абсолютных цифрах преимущество нового президента перед ушедшим составило почти 2,14 млн голосов.
Лула да Силва уже был главой бразильского государства с 2003 по 2010 г. В этот период в стране были реализованы масштабные социально-экономические программы против бедности, голода. В частности, по данным Всемирного банка, уровень бедности в стране сократился почти в два раза, с 41,7% до 24%. Помимо этого, большая доля населения смогла получить доступ к высшему образованию и банковскому кредитованию на фоне стабильной экономической ситуации и положительного сальдо внешнеторгового баланса.