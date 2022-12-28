В МИДе обвинили НАТО в «бесконтрольной раздаче цифрового оружия» через Украину
НАТО раздает цифровое оружие через Украину, такие действия чреваты последствиями для всего мира. Такое заявление сделал в интервью «РИА Новости» замглавы МИД России Олег Сыромолотов.
Он отметил, что на сегодняшний день угрозы, которые создает Украина в информационном поле, носят «универсальный характер».
«По сути, НАТО осуществляет сегодня через эту страну бесконтрольную раздачу цифрового оружия», — сказал Сыромолотов.
Замглавы МИДа добавил, что такие действия могут иметь непредсказуемые последствия для всего мира. По словам дипломата, на данный момент под прицелом находится Россия, а завтра на ее месте «может оказаться любое другое неугодное Вашингтону государство».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. В конце октября глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что с начала боевых действий на Украине мощность DDoS-атак на российские ресурсы возросла.
Если в феврале-марте 2021 г. средняя продолжительность хакерских атак не превышала 12 минут, то в мае 2022 г. этот показатель достиг 57 часов. По его словам, ежедневно нападениям хакеров подвергались сотни российских ресурсов.
Тогда же в МИД РФ обвинили в кибератаках США. По словам замглавы департамента международной информационной безопасности МИД РФ Владимира Шина, Вашингтон проводит такие операции руками IT-специалистов Украины, при этом большинство нападений осуществляется с территории США и ЕС.