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В МИДе обвинили НАТО в «бесконтрольной раздаче цифрового оружия» через Украину

Ведомости

НАТО раздает цифровое оружие через Украину, такие действия чреваты последствиями для всего мира. Такое заявление сделал в интервью «РИА Новости» замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

Он отметил, что на сегодняшний день угрозы, которые создает Украина в информационном поле, носят «универсальный характер».

«По сути, НАТО осуществляет сегодня через эту страну бесконтрольную раздачу цифрового оружия», — сказал Сыромолотов. 

Замглавы МИДа добавил, что такие действия могут иметь непредсказуемые последствия для всего мира. По словам дипломата, на данный момент под прицелом находится Россия, а завтра на ее месте «может оказаться любое другое неугодное Вашингтону государство».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. В конце октября глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что с начала боевых действий на Украине мощность DDoS-атак на российские ресурсы возросла.

Если в феврале-марте 2021 г. средняя продолжительность хакерских атак не превышала 12 минут, то в мае 2022 г. этот показатель достиг 57 часов. По его словам, ежедневно нападениям хакеров подвергались сотни российских ресурсов.

Тогда же в МИД РФ обвинили в кибератаках США. По словам замглавы департамента международной информационной безопасности МИД РФ Владимира Шина, Вашингтон проводит такие операции руками IT-специалистов Украины, при этом большинство нападений осуществляется с территории США и ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных