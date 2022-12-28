«Авито» назвал самые продаваемые категории товаров за 2022 год

В категории хобби и отдых продаваемыми товарами стали товары для спорта и отдыха, продажи которых в 2022 г. выросли на 38% по сравнению с прошлым годом. Эксперты «Авито» отметили востребованность товаров из раздела «Коллекционирование». Например, к таким товарам относятся винтажная техника, елочные игрушки времен СССР. В 2022 г. такие вещи покупали на 40% активнее, чем в прошлом году. Популярностью также пользовались товары для занятий музыкой и активными хобби. Согласно данным «Авито», в 2022 г. продажи музыкальных инструментов выросли на 16%, велосипедов – на 8%.