«Авито» назвал самые продаваемые категории товаров за 2022 год
В 2022 г. лидирующую позицию в покупках среди россиян заняла категория одежды, обуви и аксессуаров, сообщили в пресс-службе онлайн-платформы объявлений «Авито». Продажи выросли на 83% по сравнению с показателем за прошлый год.
Согласно данным «Авито», женская одежда лидирует по доле продаж — 40%, мужская одежда составила 19%. Средний чек покупки в вышеупомянутой категории составил 3530 руб. Эксперты «Авито» отметили, что в период с марта по ноябрь пользователи часто покупали товары ушедших брендов: Zara, Adidas (продажи выросли в два раза), Nike, H&M (в 2,2 раза), Chanel (+78%), Massimo Dutti (+72%), Reebok (+73%) и др. В списке самых покупаемых товаров в этом году второе место заняла детская одежда и обувь, их продажи выросли на 46%. Популярностью также пользовались товары для детей и игрушки, число продаж увеличилось на 30%.
Третье место по продажам заняли товары для ремонта и строительства. В 2022 г. их продажи увеличились на 18% по сравнению с прошлым годом. Россияне также активно покупали мебель и предметы интерьера — продажи выросли на 32%. Россияне часто покупали товары ушедшей из страны IKEA. Согласно данным сервиса, этой осенью их приобретали в 2,6 раза чаще по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Продажи бытовой техники выросли на 24%. Чаще всего россияне покупали кухонную технику, отметили в компании.
В категории электроники самым популярным товаром в 2022 г. оказались мобильные телефоны, их продажи увеличились на 25% по сравнению с прошлым годом. Популярностью также пользовались игры, приставки и программы (+42%), оргтехника и расходники для компьютеров и ноутбуков (+36%), аудио- и видеотехника (+17%), настольные компьютеры (+15%), фототехника (+14%), товары для компьютера (+13%), планшеты и электронные книги (+9%), ноутбуки (+7%).
В категории хобби и отдых продаваемыми товарами стали товары для спорта и отдыха, продажи которых в 2022 г. выросли на 38% по сравнению с прошлым годом. Эксперты «Авито» отметили востребованность товаров из раздела «Коллекционирование». Например, к таким товарам относятся винтажная техника, елочные игрушки времен СССР. В 2022 г. такие вещи покупали на 40% активнее, чем в прошлом году. Популярностью также пользовались товары для занятий музыкой и активными хобби. Согласно данным «Авито», в 2022 г. продажи музыкальных инструментов выросли на 16%, велосипедов – на 8%.