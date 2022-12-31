В Совфеде сочли фиксацией предательства слова Меркель и Олланда о минских соглашениях
Признания экс-президента Франсуа Олланда о том, что минские соглашения 2014-2015 гг. нужны только как выигрыш времени для наращивания военной мощи Киевом, являются «фиксацией предательства», как и аналогичные заявления бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель и экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом в своем Telegram-канале заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
По его словам, признания политиков о минских соглашениях свидетельствуют о двух вещах. Для Запада, пишет Косачев, целостностью Украины является «контроль над территориями, а не общественное согласие».
«Это земли, а не люди. Это насилие, а не переговоры. Это — оккупация части собственной страны вопреки воле части ее граждан», — заявил зампред Совфеда.
Во-вторых, Россия «последовательно и честно» пыталась выступать гарантом минских соглашений, Москва была «на стороне людей, оставляя в стороне вопрос территорий» до тех пор, пока еще было возможно реализовать договоренности. Затем, как пишет Косачев, стало понятно, что это невозможно, а саботаж соглашений «оголтелым Киевом и безответственным коллективным Брюсселем запустил развитие событий по единственно оставшемуся сценарию».
«Признания Меркель и Олланда — это фиксация предательства. Юго-Восток тогда еще Украины был изначально предан Западом, несмотря на словесную мишуру вокруг. Ценой этого предательства стали тысячи человеческих жизней за последние восемь лет гражданской войны на Украине, которую изначально не остановил Запад, превративший минские соглашения в филькину грамоту. Но которую теперь вынуждена останавливать своей специальной военной операцией Россия», — заявил вице-спикер.
7 декабря экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью газете Die Zeit заявила, что «все понимали», что минские соглашения лишь заморозили конфликт на востоке Украины, но не решили его. По ее словам, соглашения 2014 г. дали Киеву «бесценное время». В конце декабря экс-президент Франции Франсуа Олланд, который принимал участие в подписании договоренностей, заявил, что минские соглашения позволили Украине укрепить вооруженные силы.
Слова экс-канцлера ФРГ прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала высказывание Меркель «заявкой на трибунал». По ее словам, подобное признание прозвучало впервые и лишь подтвердило то, «о чем [российские власти] говорили много лет».
В Кремле напомнили, что президент РФ Владимир Путин с самого начала говорил, что Киев не хочет выполнять минские соглашения и тянет время. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, невыполнение минских соглашений стало предтечей спецоперации на Украине.
Путин, в свою очередь, заявил, что разочарован высказыванием Меркель. Он отметил, что слова экс-канцлера ФРГ стали для него «абсолютно неожиданными». Российский лидер добавил, что РФ следовало начать спецоперацию раньше.
Трехсторонняя контактная группа (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) в сентябре 2014 г. подписала первые минские соглашения, которые завершили активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево и были подписаны при участии Германии и Франции.