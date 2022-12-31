В Совфеде сочли фиксацией предательства слова Меркель и Олланда о минских соглашениях

«Признания Меркель и Олланда — это фиксация предательства. Юго-Восток тогда еще Украины был изначально предан Западом, несмотря на словесную мишуру вокруг. Ценой этого предательства стали тысячи человеческих жизней за последние восемь лет гражданской войны на Украине, которую изначально не остановил Запад, превративший минские соглашения в филькину грамоту. Но которую теперь вынуждена останавливать своей специальной военной операцией Россия», — заявил вице-спикер.