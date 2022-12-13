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Бывший вице-канцлер Австрии назвал слова Меркель о минских соглашениях «пугающими»

Ведомости

Заявления экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о минских соглашениях пугают своей откровенностью. Такое заявление сделал бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе во время своего выступления на панельной дискуссии в Вене.

«Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что минские соглашения не были всерьез и были подписаны, чтобы дать Украине время, <...> чтобы в каком-то смысле подготовиться к возможному военному развитию. Пугает, с какой откровенностью госпожа Меркель об этом говорит», — сказал он (цитата по ТАСС).

Штрахе также отметил хладнокровие Меркель, когда она рассказывала о минских соглашениях. По его словам, подобные слова подрывают основания для доверия.

7 декабря Меркель в интервью газете Die Zeit заявила, что «все понимали», что минские соглашения лишь заморозили конфликт на востоке Украины, но не решили его. По ее словам, соглашения 2014 г. дали Киеву «бесценное время».

Слова экс-канцлера ФРГ прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала высказывание Меркель «заявкой на трибунал». По ее словам, подобное признание прозвучало впервые и лишь подтвердило то, «о чем [российские власти] говорили много лет».

В Кремле напомнили, что президент РФ Владимир Путин с самого начала говорил, что Киев не хочет выполнять минские соглашения и тянет время. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, невыполнение минских соглашений стало предтечей спецоперации на Украине.

Путин, в свою очередь, заявил, что разочарован высказыванием Меркель. Он отметил, что слова экс-канцлера ФРГ стали для него «абсолютно неожиданными». Российский лидер добавил, что РФ следовало начать спецоперацию раньше.

Трехсторонняя контактная группа (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) в сентябре 2014 г. подписала первые минские соглашения, которые завершили активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево и были подписаны при участии Германии и Франции.

Минский комплекс мер предполагал прекращение огня на юго-востоке страны, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, а также проведение конституционной реформы на Украине. Ее результатом должна была стать децентрализация власти на Украине с учетом предоставления особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Однако минские соглашения так и не были выполнены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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