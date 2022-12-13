Бывший вице-канцлер Австрии назвал слова Меркель о минских соглашениях «пугающими»

«Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что минские соглашения не были всерьез и были подписаны, чтобы дать Украине время, <...> чтобы в каком-то смысле подготовиться к возможному военному развитию. Пугает, с какой откровенностью госпожа Меркель об этом говорит», — сказал он (цитата по ТАСС).