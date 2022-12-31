Al-Watan: Турция согласилась вывести войска из Сирии
По итогам трехсторонней встречи глав министерств обороны России, Сирии и Турции Анкара согласилась вывести войска из Сирии, заявила газета Al-Watan со ссылкой на источник.
«По итогам состоявшейся в Москве трехсторонней встречи с участием министра обороны Турции Хулуси Акара и генерала Али Махмуда Аббаса в присутствии министра обороны России Сергея Шойгу был сделан вывод о том, что Турция согласилась на полный вывод войск из Сирии», — пишет газета.
По данным собеседников издания, Турция намерена покинуть территории на севере республики, которые контролируют турецкие войска. Анкара, как отмечается, подтвердила «уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии». Участники переговоров также подтвердили, что ополчение «Рабочей партией Курдистана» (РПК) является «марионетками США и Израиля и представляет наибольшую опасность для Сирии и Турции».
Акар после переговоров в Москве заявил, что террористические организации контролируют почти треть территории Сирии, и обозначил причину нахождения в республике турецких войск, пишет Sabah.
«Мы пояснили, что турецкие военные находятся в Сирии для того, чтобы бороться с РПК, курдскими отрядами YPG, ИГ (признана террористической и запрещена в России) и другими террористами, и для предотвращения массовой миграции», — сказал Акар.
Трехсторонние переговоры глав министерств обороны трех стран прошли в Москве 28 декабря, параллельно состоялась встреча глав разведок – руководителя Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, главы разведуправления Турции Хакана Фидана и начальника сирийского управления военной разведки Рафика Шахада.
В Минобороны РФ отметили конструктивный характер состоявшихся встреч и сообщили о необходимости продолжения взаимодействия в таком формате в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в Сирии.
Пресс-служба турецкого оборонного ведомства сообщала на своем сайте, что на встрече обсуждались «сирийский кризис, проблема беженцев и совместные усилия по борьбе со всеми террористическими организациями в Сирии». Террористической организацией Анкара считает в том числе формирования сирийских курдов SDF/YPG, которые, по ее мнению, связаны с признанной террористической в Турции РПК. С середины ноября турецкие ВВС наносят авиаудары по целям на территориях, подконтрольных сирийским курдам.