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Al-Watan: Турция согласилась вывести войска из Сирии

Ведомости

По итогам трехсторонней встречи глав министерств обороны России, Сирии и Турции Анкара согласилась вывести войска из Сирии, заявила газета Al-Watan со ссылкой на источник.

«По итогам состоявшейся в Москве трехсторонней встречи с участием министра обороны Турции Хулуси Акара и генерала Али Махмуда Аббаса в присутствии министра обороны России Сергея Шойгу был сделан вывод о том, что Турция согласилась на полный вывод войск из Сирии», — пишет газета.

По данным собеседников издания, Турция намерена покинуть территории на севере республики, которые контролируют турецкие войска. Анкара, как отмечается, подтвердила «уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии». Участники переговоров также подтвердили, что ополчение «Рабочей партией Курдистана» (РПК) является «марионетками США и Израиля и представляет наибольшую опасность для Сирии и Турции».

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Акар после переговоров в Москве заявил, что террористические организации контролируют почти треть территории Сирии, и обозначил причину нахождения в республике турецких войск, пишет Sabah.

«Мы пояснили, что турецкие военные находятся в Сирии для того, чтобы бороться с РПК, курдскими отрядами YPG, ИГ (признана террористической и запрещена в России) и другими террористами, и для предотвращения массовой миграции», — сказал Акар.

Трехсторонние переговоры глав министерств обороны трех стран прошли в Москве 28 декабря, параллельно состоялась встреча глав разведок – руководителя Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, главы разведуправления Турции Хакана Фидана и начальника сирийского управления военной разведки Рафика Шахада.

В Минобороны РФ отметили конструктивный характер состоявшихся встреч и сообщили о необходимости продолжения взаимодействия в таком формате в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в Сирии.

Пресс-служба турецкого оборонного ведомства сообщала на своем сайте, что на встрече обсуждались «сирийский кризис, проблема беженцев и совместные усилия по борьбе со всеми террористическими организациями в Сирии». Террористической организацией Анкара считает в том числе формирования сирийских курдов SDF/YPG, которые, по ее мнению, связаны с признанной террористической в Турции РПК. С середины ноября турецкие ВВС наносят авиаудары по целям на территориях, подконтрольных сирийским курдам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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