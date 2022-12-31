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В РАН призвали Россию не уповать во всем на дружественные страны

Ведомости

России не стоит так много уповать на дружественные страны, ведь каждый думает о своих интересах, заявил «РИА Новости» директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук Альберт Бахтизин.

«Не надо так много уповать сегодня на дружественные страны. Что они нам помогут... Ведь вся их дружба, по сути, условна. Каждый прежде всего думает о своих интересах. Я бы все эти страны определил скорее как не враждующие с Россией», — сказал Бахтизин.

По мнению главы института, «дружить предпочитают с сильными», поэтому РФ надо становиться сильнее за счет внутренних возможностей и резервов, «которые поистине необъятны». Бахтизин напомнил, что западные страны заморозили около $300 млрд резервов РФ, и это произошло «без существенных последствий».

«Повторю, у нас богатейшая страна: в недрах России вся таблица Менделеева, в стране самые большие запасы пресной воды, огромные сельхозугодия, лесные массивы… При грамотном управлении всем этим мы можем быть совершенно независимыми», — сказал он.

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5 марта правительство России утвердило список недружественных стран в ответ на западные санкции. В список вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства – члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария, Япония. Все они ввели санкции против России в связи с началом спецоперации на Украине.

На фоне беспрецедентных санкций со стороны США и ЕС доля расчетов в «токсичных» валютах на российском рынке за 9 месяцев 2022 г. снизилась. В долларах США – с 52 до 34%, в евро – с 35 до 19%, писал ЦБ в своем докладе. По данным регулятора, уже 50% всех платежей происходит в альтернативных доллару и евро валютах, тогда как в начале года этот показатель составлял 21%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных