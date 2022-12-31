В РАН призвали Россию не уповать во всем на дружественные страны

«Не надо так много уповать сегодня на дружественные страны. Что они нам помогут... Ведь вся их дружба, по сути, условна. Каждый прежде всего думает о своих интересах. Я бы все эти страны определил скорее как не враждующие с Россией», — сказал Бахтизин.