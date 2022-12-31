Путин посетил штаб Южного военного округа
Президент России Владимир Путин сегодня утром посетил штаб Южного военного округа, который находится в Ростове-на-Дону, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Президент Путин сегодня утром посетил штаб Южного военного округа. Он пообщался с командующими и вручил боевые знамена новым воинским формированиям», – приводит его слова ТАСС.
В частности, знамена получили 1-й Донецкий, 2-й гвардейский Луганско-Северодонецкий армейские корпуса и Донецкое высшее общевойсковое командное училище.
Там же глава государства выступил с новогодним обращением к россиянам, которое показали в 15:00 мск на Камчатке, где Новый год уже наступил. Это же обращение будет транслироваться и во всех остальных регионах России, подчеркнул Песков.
Путин в своей самой продолжительной по времени новогодней речи, которую он произнес в окружении военных, назвал 2022 г. годом «трудных решений» и заявил, что россияне проявили мужество и достоинство. Глава государства поблагодарил участников спецоперации на Украине за силу духа и отвагу, выразив уверенность, что Россия преодолеет все трудности.
Ранее сегодня российских военнослужащих с Новым годом поздравил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, 2022 г. «навсегда войдет в ратную летопись Отечества», а победа России в вооруженном конфликте на Украине, «как и Новый год, – неотвратима».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.