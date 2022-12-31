Путин посетил штаб Южного военного округа

Путин в своей самой продолжительной по времени новогодней речи, которую он произнес в окружении военных, назвал 2022 г. годом «трудных решений» и заявил, что россияне проявили мужество и достоинство. Глава государства поблагодарил участников спецоперации на Украине за силу духа и отвагу, выразив уверенность, что Россия преодолеет все трудности.