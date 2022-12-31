Лавров обсудил с главой МИД Турции урегулирование в Сирии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Турции Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону урегулирование сирийского кризиса и планы сотрудничества на следующий год, сообщается на сайте МИД РФ.
«Министры обменялись новогодними поздравлениями и обсудили планы сотрудничества внешнеполитических ведомств на 2023 г., включая дальнейшую координацию шагов по содействию сирийскому урегулированию», – говорится в сообщении.
В турецком МИДе разговор пока не комментировали.
Ранее сирийская газета Al-Watan сообщила, что Анкара согласилась вывести войска с севера Сирии после трехсторонней встречи глав министерств обороны России, Сирии и Турции. Эта встреча состоялась 28 декабря в Москве, при этом параллельно прошли переговоры глав разведок этих стран. В Минобороны РФ назвали встречу конструктивной и подчеркнули необходимость дальнейшего взаимодействия в таком формате для сирийского урегулирования.
Пресс-служба турецкого оборонного ведомства сообщила на своем сайте, что на встрече обсуждались «сирийский кризис, проблема беженцев и совместные усилия по борьбе со всеми террористическими организациями в Сирии». Террористической организацией Анкара считает в том числе формирования сирийских курдов SDF/YPG, которые, по ее мнению, связаны с признанной террористической в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). С середины ноября турецкие ВВС наносят авиаудары по целям на территориях, подконтрольных сирийским курдам.
В 2019 г. Россия и Турция договорились об отводе курдских формирований от пограничных территорий, а также совместных патрулях в этой зоне. Прилегающие к зоне населенные курдами районы де-юре перешли под контроль союзного Москве сирийского правительства в Дамаске, в ряде важных пунктов впервые с 2012 г. появились подразделения Сирийской арабской армии (САА), но фактически контроль за ситуацией с тех пор осуществляла военная полиция России.