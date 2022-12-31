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Политика

Лавров обсудил с главой МИД Турции урегулирование в Сирии

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Турции Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону урегулирование сирийского кризиса и планы сотрудничества на следующий год, сообщается на сайте МИД РФ.

«Министры обменялись новогодними поздравлениями и обсудили планы сотрудничества внешнеполитических ведомств на 2023 г., включая дальнейшую координацию шагов по содействию сирийскому урегулированию», – говорится в сообщении.

В турецком МИДе разговор пока не комментировали.

Ранее сирийская газета Al-Watan сообщила, что Анкара согласилась вывести войска с севера Сирии после трехсторонней встречи глав министерств обороны России, Сирии и Турции. Эта встреча состоялась 28 декабря в Москве, при этом параллельно прошли переговоры глав разведок этих стран. В Минобороны РФ назвали встречу конструктивной и подчеркнули необходимость дальнейшего взаимодействия в таком формате для сирийского урегулирования.

Пресс-служба турецкого оборонного ведомства сообщила на своем сайте, что на встрече обсуждались «сирийский кризис, проблема беженцев и совместные усилия по борьбе со всеми террористическими организациями в Сирии». Террористической организацией Анкара считает в том числе формирования сирийских курдов SDF/YPG, которые, по ее мнению, связаны с признанной террористической в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). С середины ноября турецкие ВВС наносят авиаудары по целям на территориях, подконтрольных сирийским курдам.

В 2019 г. Россия и Турция договорились об отводе курдских формирований от пограничных территорий, а также совместных патрулях в этой зоне. Прилегающие к зоне населенные курдами районы де-юре перешли под контроль союзного Москве сирийского правительства в Дамаске, в ряде важных пунктов впервые с 2012 г. появились подразделения Сирийской арабской армии (САА), но фактически контроль за ситуацией с тех пор осуществляла военная полиция России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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