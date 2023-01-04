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Рогов сообщил об обстреле военной комендатуры в Васильевке Запорожской области

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли военную комендатуру в Васильевке Запорожской области, сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Прилёт тяжёлого по военной комендатуре, где стояла очередь из местных жителей на получение пропусков для личного автотранспорта. Есть раненые и погибшие», – написал он.

Позднее он уточнил, что было как минимум четыре прилета по многоэтажному жилому дому, находящимся рядом с комендатурой.

3 января «Интерфакс» со ссылкой на администрацию Запорожской области сообщил, что военные комендатуры начали выдавать на автомобили пропуска, необходимые для пересечения блокпостов. Для получения пропуска жители должны обратиться в комендатуру одного из городов – Мелитополя, Бердянска, Токмака или Васильевки.

19 октября 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), в Запорожской и Херсонской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных