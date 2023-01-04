Рогов сообщил об обстреле военной комендатуры в Васильевке Запорожской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли военную комендатуру в Васильевке Запорожской области, сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Прилёт тяжёлого по военной комендатуре, где стояла очередь из местных жителей на получение пропусков для личного автотранспорта. Есть раненые и погибшие», – написал он.
Позднее он уточнил, что было как минимум четыре прилета по многоэтажному жилому дому, находящимся рядом с комендатурой.
3 января «Интерфакс» со ссылкой на администрацию Запорожской области сообщил, что военные комендатуры начали выдавать на автомобили пропуска, необходимые для пересечения блокпостов. Для получения пропуска жители должны обратиться в комендатуру одного из городов – Мелитополя, Бердянска, Токмака или Васильевки.
19 октября 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), в Запорожской и Херсонской областях.