Рогов сообщил об обстреле военной комендатуры в Васильевке Запорожской области

3 января «Интерфакс» со ссылкой на администрацию Запорожской области сообщил, что военные комендатуры начали выдавать на автомобили пропуска, необходимые для пересечения блокпостов. Для получения пропуска жители должны обратиться в комендатуру одного из городов – Мелитополя, Бердянска, Токмака или Васильевки.