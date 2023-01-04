Балицкий сообщил о пяти погибших и 15 раненых в результате обстрела Васильевки

Ранее днем председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что под обстрел попала военная комендатура Васильевки, где стояла очередь из местных жителей на получение пропусков для автомобилей для проезда через блокпосты. Позднее он уточнил, что удар пришелся не по зданию комендатуры, а по соседней многоэтажке. Также Рогов сообщил, что обстрел, по предварительным данным, велся из HIMARS.