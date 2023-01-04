Балицкий сообщил о пяти погибших и 15 раненых в результате обстрела Васильевки
По предварительным данным, в результате обстрела вооруженными силами Украины (ВСУ) Васильевки погибло пять человек, 15 получили ранения, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
«По предварительным данным, в результате артиллерийских ударов вооружённых формирований Украины по мирному городу Васильевка погибли 5 человек, 15 получили ранения разной степени тяжести», – написал он.
По словам Балицкого, были ранены четыре сотрудника МЧС, один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Глава региона подчеркнул, что в результате обстрела был разрушен жилой сектор и пострадали мирные жители и спасатели, которые вытаскивали людей из-под завалов.
«Ситуация в Васильевке напряженная, обстрелы не прекращаются, все экстренные службы работают над оказанием помощи людям», – добавил Балицкий.
Ранее днем председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что под обстрел попала военная комендатура Васильевки, где стояла очередь из местных жителей на получение пропусков для автомобилей для проезда через блокпосты. Позднее он уточнил, что удар пришелся не по зданию комендатуры, а по соседней многоэтажке. Также Рогов сообщил, что обстрел, по предварительным данным, велся из HIMARS.
19 октября 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), в Запорожской и Херсонской областях.