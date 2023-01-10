Песков: фейков в Telegram-каналах стало больше правды
Сегодня в Telegram-каналах появляется больше недостоверной информации, нежели правдивой, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На брифинге представителя Кремля спросили, может ли он подтвердить визит зампреда Совбеза Дмитрия Медведева в Турцию для переговоров по Украине, информация о котором появилась в Telegram-каналах.
«Нет, не могу. Могу только повторить свой вчерашний призыв [не верить информации Telegram-каналов]. К сожалению, количество фейков в какие-то времена в Telegram-каналах начинает превышать количество правдивой информации. Поэтому давайте относится к этому творчески и философски», – рассказал Песков.
Вчера, 9 января, Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщения в Telegram-каналах о якобы готовящейся новой волне мобилизации в России порекомендовал не придавать слишком большое значение Telegram-каналам.
«Первоисточником является официальная власть во главе с президентом России», – сказал он.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил готовность Москвы к серьезному диалогу по урегулированию на Украине, если Киев выполнит озвученные ранее требования и будет учитывать «новые территориальные реалии».
В конце декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил провести некий «мирный саммит» на площадке ООН в конце февраля. В ООН сообщили, что генсек всемирной организации Антониу Гутерриш готов выступить посредником в ходе переговоров, если с этим согласятся все стороны. Песков тогда заявил, что Россия не будет следовать условиям Украины, поскольку Москва ориентируется только на свои цели и здравый смысл.