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Песков: фейков в Telegram-каналах стало больше правды

Ведомости

Сегодня в Telegram-каналах появляется больше недостоверной информации, нежели правдивой, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На брифинге представителя Кремля спросили, может ли он подтвердить визит зампреда Совбеза Дмитрия Медведева в Турцию для переговоров по Украине, информация о котором появилась в Telegram-каналах.

«Нет, не могу. Могу только повторить свой вчерашний призыв [не верить информации Telegram-каналов]. К сожалению, количество фейков в какие-то времена в Telegram-каналах начинает превышать количество правдивой информации. Поэтому давайте относится к этому творчески и философски», – рассказал Песков.

Вчера, 9 января, Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщения в Telegram-каналах о якобы готовящейся новой волне мобилизации в России порекомендовал не придавать слишком большое значение Telegram-каналам.

«Первоисточником является официальная власть во главе с президентом России», – сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил готовность Москвы к серьезному диалогу по урегулированию на Украине, если Киев выполнит озвученные ранее требования и будет учитывать «новые территориальные реалии».

В конце декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил провести некий «мирный саммит» на площадке ООН в конце февраля. В ООН сообщили, что генсек всемирной организации Антониу Гутерриш готов выступить посредником в ходе переговоров, если с этим согласятся все стороны. Песков тогда заявил, что Россия не будет следовать условиям Украины, поскольку Москва ориентируется только на свои цели и здравый смысл.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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