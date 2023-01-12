Похороны первого президента Башкирии пройдут 13 января
Первого президента Башкирии Муртазу Рахимова похоронят в пятницу, 13 января. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики Радия Хабирова.
Прощание с Рахимовым состоится в Государственном концертном зале «Башкортостан» в Уфе. Проститься с бывшим президентом республики можно будет с 9:00 до 12:00 по местному времени, после чего начнется траурный митинг. Сами похороны пройдут на мусульманском кладбище в Уфе.
Хабиров также поручил правительству и курултаю Башкирии, а также администрациям Уфы и Кугарчинского района внести предложения по увековечиванию памяти первого президента республики.
Рахимов умер накануне, 11 января, в возрасте 88 лет. Он возглавлял Башкирию с 1990 г. в качестве главы верховного совета республики, а с 1993 по 2010 гг. он занимал пост президента. Он переизбирался на эту должность четыре раза. В 2006 г. он был избран на пять лет, срок его полномочий истекал в 2011 г., однако в 2010 г. Рахимов решил досрочно покинуть пост президента.
После ухода с этой должности Рахимов был председателем совета благотворительного фонда «УРАЛ», контролировавшего средства, вырученные от продажи ОАО «АНК “Башнефть”», а с 2010 по 2012 г. – членом совета директоров этой нефтяной компании.