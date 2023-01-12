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Похороны первого президента Башкирии пройдут 13 января

Ведомости

Первого президента Башкирии Муртазу Рахимова похоронят в пятницу, 13 января. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики Радия Хабирова.

Прощание с Рахимовым состоится в Государственном концертном зале «Башкортостан» в Уфе. Проститься с бывшим президентом республики можно будет с 9:00 до 12:00 по местному времени, после чего начнется траурный митинг. Сами похороны пройдут на мусульманском кладбище в Уфе. 

Хабиров также поручил правительству и курултаю Башкирии, а также администрациям Уфы и Кугарчинского района внести предложения по увековечиванию памяти первого президента республики. 

Рахимов умер накануне, 11 января, в возрасте 88 лет. Он возглавлял Башкирию с 1990 г. в качестве главы верховного совета республики, а с 1993 по 2010 гг. он занимал пост президента. Он переизбирался на эту должность четыре раза. В 2006 г. он был избран на пять лет, срок его полномочий истекал в 2011 г., однако в 2010 г. Рахимов решил досрочно покинуть пост президента.  

После ухода с этой должности Рахимов был председателем совета благотворительного фонда «УРАЛ», контролировавшего средства, вырученные от продажи ОАО «АНК “Башнефть”», а с 2010 по 2012 г. – членом совета директоров этой нефтяной компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных