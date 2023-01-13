Путин прибыл в Уфу проститься с первым президентом Башкирии
Президент России Владимир Путин приехал в Уфу на церемонию прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым, передает ТАСС.
Прощание с Рахимовым проходит в государственном концертном зале «Башкортостан» 13 января. Рядом с гробом установлен почетный караул.
Рахимов умер 11 января в возрасте 88 лет. Он возглавлял Башкирию с 1990 г. в качестве главы Верховного совета республики, а с 1993 по 2010 г. занимал пост президента. Он переизбирался на эту должность четыре раза. В 2006 г. он был избран на пять лет, срок его полномочий истекал в 2011 г., однако в 2010 г. Рахимов решил досрочно покинуть пост президента.
После ухода с этой должности Рахимов был председателем совета благотворительного фонда «Урал», контролировавшего средства, вырученные от продажи АНК «Башнефть”, а с 2010 по 2012 г. – членом совета директоров этой нефтяной компании.