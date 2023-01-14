Минобороны: ВС РФ уничтожили несколько диверсионно-разведывательных групп
Вооруженные силы (ВС) России уничтожили несколько диверсионно-разведывательных групп вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской и Запорожской областях, сообщило в своем Telegram-канале Минобороны РФ в ежедневной сводке.
Две диверсионно-разведывательные группы ВСУ были уничтожены близ Табаевки и Першотравневого Харьковской области, еще две – в районах Новомихайловки и Шевченко в Запорожской области, одна – в районе Шипиловки Луганской народной республики (ЛНР).
Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия поразили два склада боеприпасов близ населенных пунктов Горняк Донецкой народной республики (ДНР) и Зеленый Гай Запорожской области, сообщили в министерстве.
За сутки в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены американская артиллерийская система М777, три гаубицы Д-20, две самоходные гаубицы 2С3 «Акация», гаубица Д-30 и самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика», станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.
Также за последние сутки средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты четыре беспилотника, перехвачены семь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха».
В ночь на 11 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что под контролем бойцов находится вся территория Соледара. Он отметил, что в штурме города не участвовали другие подразделения. Вечером того же дня Пригожин еще раз подчеркнул, что Соледар полностью освобожден от украинской армии. Сейчас идет зачистка города, в частности, соляных шахт, уточнил он.
13 января в Минобороны России сообщили, что Соледар был полностью взят под контроль российскими военными, что имеет важное стратегическое значение для дальнейшего наступления. Также в министерстве уточнили, что в освобождении города от подразделений ВСУ участвовала разнородная группировка российских войск, непосредственный же штурм кварталов города провели отряды «Вагнера».