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Минобороны: ВС РФ уничтожили несколько диверсионно-разведывательных групп

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили несколько диверсионно-разведывательных групп вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской и Запорожской областях, сообщило в своем Telegram-канале Минобороны РФ в ежедневной сводке.

Две диверсионно-разведывательные группы ВСУ были уничтожены близ Табаевки и Першотравневого Харьковской области, еще две – в районах Новомихайловки и Шевченко в Запорожской области, одна – в районе Шипиловки Луганской народной республики (ЛНР).

Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия поразили два склада боеприпасов близ населенных пунктов Горняк Донецкой народной республики (ДНР) и Зеленый Гай Запорожской области, сообщили в министерстве.

За сутки в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены американская артиллерийская система М777, три гаубицы Д-20, две самоходные гаубицы 2С3 «Акация», гаубица Д-30 и самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика», станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.

Также за последние сутки средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты четыре беспилотника, перехвачены семь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха».

В ночь на 11 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что под контролем бойцов находится вся территория Соледара. Он отметил, что в штурме города не участвовали другие подразделения. Вечером того же дня Пригожин еще раз подчеркнул, что Соледар полностью освобожден от украинской армии. Сейчас идет зачистка города, в частности, соляных шахт, уточнил он.

13 января в Минобороны России сообщили, что Соледар был полностью взят под контроль российскими военными, что имеет важное стратегическое значение для дальнейшего наступления. Также в министерстве уточнили, что в освобождении города от подразделений ВСУ участвовала разнородная группировка российских войск, непосредственный же штурм кварталов города провели отряды «Вагнера».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных