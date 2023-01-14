На сайте кабмина Украины разместили петицию с просьбой не запрещать УПЦ
Петиция, которая призывает не запрещать каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) Московского патриархата, появилась на сайте кабинета министров Украины.
В документе говорится, что верующие УПЦ подтверждают, что для них «нет никакой другой земной Родины, кроме Украины», но попросили при принятии решения о запрете деятельности церкви на территории страны «учесть позицию нас – граждан Украины, настроенных патриотически». В петиции подчеркивается, что верующие поддерживают проведение расследований в случаях коллаборации.
«Однако считаем невозможным возлагать преступления отдельных граждан на весь разветвленный институт, которым является Украинская Православная Церковь, и на этом основании прибегать к его юридическому запрету», – говорится в документе.
По мнению авторов петиции, такое отношение к УПЦ «лишь приводит к значительной деморализации части общества».
«Просим Кабинет министров Украины при разработке законодательной базы подходить к решению церковного вопроса так же взвешенно, как это делается при рассмотрении проблем в других областях жизни государства, и не возлагать вину отдельных представителей УПЦ на весь институт, какова Украинская Православная Церковь», – отмечается в петиции.
На момент публикации просьба не запрещать УПЦ была самой популярной среди петиций, на которые идет сбор подписей. Ее подписали 1850 человек, что составляет 7,4% от необходимого для ее рассмотрения числа.
В ноябре 2022 г. Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в храмах канонической Украинской православной церкви. В частности, сообщалось о проверке Киево-Печерской лавры, Архангело-Михайловского Зверинецкого монастыря в Киеве, двух монастырей в Ровенской области, Сарненской епархии и Черновицко-Буковинской епархии. Ранее сегодня СБУ пришла с обысками в девять объектов УПЦ в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях, об этом сообщили в пресс-службе украинского ведомства.
Кроме того, 23 ноября 2022 г. депутаты Верховной рады Украины внесли законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви (РПЦ) на территории Украины. Авторы инициативы отметили, что данная мера станет «еще одним шагом к свободной и независимой Украине».
1 декабря 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО Украины об ограничительных мерах в отношении представителей религиозных организаций, которые якобы связаны с Россией. Ранее в тот день СБУ провела новые обыски на объектах УПЦ в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях. В результате митрополиту Кировоградской епархии УПЦ предъявили обвинения в «подрывной деятельности против государства и разжигании религиозной розни».