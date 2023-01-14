На сайте кабмина Украины разместили петицию с просьбой не запрещать УПЦ

В ноябре 2022 г. Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в храмах канонической Украинской православной церкви. В частности, сообщалось о проверке Киево-Печерской лавры, Архангело-Михайловского Зверинецкого монастыря в Киеве, двух монастырей в Ровенской области, Сарненской епархии и Черновицко-Буковинской епархии. Ранее сегодня СБУ пришла с обысками в девять объектов УПЦ в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях, об этом сообщили в пресс-службе украинского ведомства.