Небензя назвал Украину виновной в падении ракеты на дом в Днепропетровске

Небензя добавил, что если бы Киев следовал гуманитарному праву, то трагедии в Днепропетровске бы не случилось. Он также отметил, что России не пришлось бы наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины, «если бы украинское руководство проявило готовность к мирным переговорам на реалистичных условиях».