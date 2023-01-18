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Политика

Небензя назвал Украину виновной в падении ракеты на дом в Днепропетровске

Ведомости

Киев нарушил гуманитарное право, установив систему противовоздушной обороны в жилом квартале Днепропетровска. Это и стало причиной трагедии в городе, где в результате работы украинской ПВО обрушилась часть дома. Такое заявление сделал постпред России при ООН Василий Небензя.

«Российская ракета, запущенная по объекту энергетической инфраструктуры, была подбита силами ПВО Украины. И поскольку установка ПВО была размещена в жилом квартале в нарушение норм международного гуманитарного права, о котором вы так радеете, сбитая ракета упала на жилой дом», — сказал он.

Небензя добавил, что если бы Киев следовал гуманитарному праву, то трагедии в Днепропетровске бы не случилось. Он также отметил, что России не пришлось бы наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины, «если бы украинское руководство проявило готовность к мирным переговорам на реалистичных условиях».

Вечером 14 января после взрыва обрушился подъезд многоэтажного дома в Днепре (бывший Днепропетровск). В результате происшествия погибли 35 человек, сообщили власти города. Позже советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что подъезд многоэтажки обрушился по причине падения на него сбитой украинскими войсками ракеты. В военном командовании Украины опровергли эту информацию. 17 января Арестович подал в отставку.

После этого инцидента в Кремле напомнили, что Вооруженные силы России не наносят ударов по жилым домам и по объектам социальной инфраструктуры Украины — только по военным целям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ссылаясь на заявления украинских властей, отметил, что трагедия стала следствием работы ПВО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных