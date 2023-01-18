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Лавров похвалил власти Грузии за отказ присоединиться к санкциям против России

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 г. дал высокую оценку политике правительства Грузии, которое не стало вводить ограничения против Москвы.

«Грузия, равно как и практически все остальные страны, испытывает открытое и публичное давление со стороны Запада [с требованием] присоединиться к санкциям против Российской федерации. И то, что небольшая страна и её правительство имеют мужество сказать, что мы будем руководствоваться своими интересами и интересами своей экономики, вызывает уважение», – сказал министр.

Лавров также положительно оценил то, что человеческие контакты между двумя странами развиваются. По его словам, ВВП Грузии в 2022 г. вырос на 10% благодаря туризму и отношениям с Россией. Кроме того, Москва надеется на скорое возобновление авиасообщения с Грузией.

Ранее Лавров заявил, что военные действия на Украине рано или поздно закончатся, а Россия отстоит правду.

Ранее по теме: Лавров исключил возможность переговоров с Зеленским

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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