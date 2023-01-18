Лавров похвалил власти Грузии за отказ присоединиться к санкциям против России

«Грузия, равно как и практически все остальные страны, испытывает открытое и публичное давление со стороны Запада [с требованием] присоединиться к санкциям против Российской федерации. И то, что небольшая страна и её правительство имеют мужество сказать, что мы будем руководствоваться своими интересами и интересами своей экономики, вызывает уважение», – сказал министр.