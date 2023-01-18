Лавров похвалил власти Грузии за отказ присоединиться к санкциям против России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 г. дал высокую оценку политике правительства Грузии, которое не стало вводить ограничения против Москвы.
«Грузия, равно как и практически все остальные страны, испытывает открытое и публичное давление со стороны Запада [с требованием] присоединиться к санкциям против Российской федерации. И то, что небольшая страна и её правительство имеют мужество сказать, что мы будем руководствоваться своими интересами и интересами своей экономики, вызывает уважение», – сказал министр.
Лавров также положительно оценил то, что человеческие контакты между двумя странами развиваются. По его словам, ВВП Грузии в 2022 г. вырос на 10% благодаря туризму и отношениям с Россией. Кроме того, Москва надеется на скорое возобновление авиасообщения с Грузией.
Ранее Лавров заявил, что военные действия на Украине рано или поздно закончатся, а Россия отстоит правду.