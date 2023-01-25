Путин сделал защиту института брака одним из принципов культурной политики

В документе говорится, что в Стратегии нацбезопасности России ситуация в России и в мире оценивается как «требующая принятия неотложных мер по защите традиционных ценностей». В документе описаны и угрозы ценностям: к ним относится деятельность экстремистских и террористических организаций, отдельных СМИ, действия США и других недружественных стран, ряда иностранных НКО и некоторых организаций и лиц в России.