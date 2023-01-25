Путин сделал защиту института брака одним из принципов культурной политики
Защита института брака как союза мужчины и женщины стала одним из принципов государственной культурной политики России, следует из указа президента страны Владимира Путина.
«Создание условий для воспитания и развития детей на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей и защита интересов детей, защита традиционных семейных ценностей и института брака как союза мужчины и женщины», – именуются новые принципы культурной политики.
«Основы государственной культурной политики» были утверждены президентом в 2014 г. Они определяют главные направления государственной культурной политики и являются базовым документом для разработки и совершенствования законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих процессы культурного развития в России. В документе говорится, что госполитика в области культуры должна обеспечить приоритетное культурное и гуманитарное развитие как основу экономического процветания, государственного суверенитета и цивилизационной самобытности страны.
В ноябре Путин подписал указ «Об основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». В документе целью госполитики названа защита России от социокультурных угроз. Там также поясняется, что под традиционными ценностями надо понимать «нравственные ориентиры, которые передаются от поколения к поколению и лежат в основе общероссийской гражданской идентичности».
К традиционным ценностям в указе отнесены жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательные труд; приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, а также единство народов России.
В документе говорится, что в Стратегии нацбезопасности России ситуация в России и в мире оценивается как «требующая принятия неотложных мер по защите традиционных ценностей». В документе описаны и угрозы ценностям: к ним относится деятельность экстремистских и террористических организаций, отдельных СМИ, действия США и других недружественных стран, ряда иностранных НКО и некоторых организаций и лиц в России.