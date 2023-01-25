Россия и ЮАР могут запустить прямое авиасообщение к июлю

Как писали ранее «Ведомости», министр иностранных дел России Сергей Лавров 23 января начал второе за год турне по Африке с рабочего визита в ЮАР, которая вместе с Россией и Китаем входит в группу БРИКС. Там российский министр уже встретился с южноафриканской коллегой Наледи Пандор и с президентом страны Сирилом Рамафозой. Визит прошел на фоне подготовки совместных военно-морских учений России, ЮАР и Китая, которые пройдут с 17 по 27 февраля недалеко от берегов ЮАР. В ходе пресс-конференции Лавров заявил, что уважает равноудаленную позицию страны в отношении конфликта на Украине.