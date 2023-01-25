Россия и ЮАР могут запустить прямое авиасообщение к июлю
Россия рассчитывает запустить прямое авиасообщение с Южно-Африканской Республикой (ЮАР) ко второму саммиту Россия – Африка, который состоится в июле этого года, рассказал посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата «Форума партнерства Россия – Африка» Олег Озеров на дискуссии в международном клубе «Валдай».
«Если нам удастся – и мы надеемся – запустить к саммиту, скажем, прямые рейсы в Южную Африку, поедут туристы, это будет одним из факторов, который разрушает пропагандистские стереотипы, это разрушает пропаганду, люди получают возможность общения people to people, это стимулирует изучение русского языка», – приводит его слова ТАСС.
В качестве примера Озеров привел возобновление авиасообщения с Египтом, в результате чего в этой стране вновь возник спрос на русский язык.
Первый саммит Россия – Африка состоялся в 2019 г. в Сочи, в нем приняли участие десятки лидеров африканских стран. Проведение второго саммита запланировано на 26-29 июля в Санкт-Петербурге.
Как писали ранее «Ведомости», министр иностранных дел России Сергей Лавров 23 января начал второе за год турне по Африке с рабочего визита в ЮАР, которая вместе с Россией и Китаем входит в группу БРИКС. Там российский министр уже встретился с южноафриканской коллегой Наледи Пандор и с президентом страны Сирилом Рамафозой. Визит прошел на фоне подготовки совместных военно-морских учений России, ЮАР и Китая, которые пройдут с 17 по 27 февраля недалеко от берегов ЮАР. В ходе пресс-конференции Лавров заявил, что уважает равноудаленную позицию страны в отношении конфликта на Украине.