Путин: войска США в Германии юридически и фактически остаются оккупационными

Президент США Дональд Трамп в 2020 г. заявил, что численность американских военных, находящихся в ФРГ, будет сокращена до 25 000. По его словам, Германия «не выполнила обязательств» по финансированию НАТО. При этом размещение американских войск приносит США «огромные расходы», а Берлин нечестно ведет торговые дела. Администрация действующего сейчас президента США Джо Байдена заморозила это решение.