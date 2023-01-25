Путин: войска США в Германии юридически и фактически остаются оккупационными
Войска США в Германии и юридически, и по факту до сих пор являются оккупационными, заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами.
«После Второй мировой войны Германия была разделена, как известно, на четыре сектора – американский, английский, французский и советский. Так вот, Советский Союз оформил прекращение этого оккупационного статуса, а Соединенные Штаты – нет», – отметил президент (цитата по ТАСС).
По его словам, формально и юридически на территории Германии до сих пор находятся американские оккупационные войска.
Президент США Дональд Трамп в 2020 г. заявил, что численность американских военных, находящихся в ФРГ, будет сокращена до 25 000. По его словам, Германия «не выполнила обязательств» по финансированию НАТО. При этом размещение американских войск приносит США «огромные расходы», а Берлин нечестно ведет торговые дела. Администрация действующего сейчас президента США Джо Байдена заморозила это решение.