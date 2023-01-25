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Швейцария присоединилась к девятому пакету санкций Евросоюза против России

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Швейцария присоединилась к девятому пакету санкций против России, передает пресс-служба федерального совета страны. Они вступают в силу 25 января 2023 г.

«Уже 21 декабря 2022 г. департамент экономики, образования и исследований (EAER) в рамках своей компетенции внес поправки в приложения и, среди прочего, одобрил введение Швейцарией санкций в отношении еще около 200 человек и организаций», – говорится в сообщении.

Федеральный совет возьмет на себя обязательства по реализации мер из девятого пакета антироссийских санкций. К ним относятся запреты на услуги в области тестирования продуктов, рекламы и опросов общественного мнения, а также новые меры контроля и ограничения на экспорт, в том числе товаров двойного назначения, товаров для наращивания военных и технологических возможностей, сектора обороны и безопасности, разработки или предметы, способствующие укреплению российской промышленности. 

Правительство также приняло решение о новом положении в области эмбарго на поставки оружия. Теперь Швейцария может в отдельных случаях предоставлять освобождение от эмбарго на поставку оборудования для Украины.

На фоне начала спецоперации России на Украине ЕС принял уже девять пакетов санкций в отношении РФ. Ограничения затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую и горнодобывающую отрасли, автомобилестроение и др.

16 декабря 2022 г. ЕС принял девятый пакет санкций против РФ. Ограничения коснулись российских банков, экспорта товаров и технологий двойного назначения, также был введен запрет на инвестиции в энергетический и горнодобывающий секторы России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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