Швейцария присоединилась к девятому пакету санкций Евросоюза против России

Федеральный совет возьмет на себя обязательства по реализации мер из девятого пакета антироссийских санкций. К ним относятся запреты на услуги в области тестирования продуктов, рекламы и опросов общественного мнения, а также новые меры контроля и ограничения на экспорт, в том числе товаров двойного назначения, товаров для наращивания военных и технологических возможностей, сектора обороны и безопасности, разработки или предметы, способствующие укреплению российской промышленности.