Швейцария присоединилась к девятому пакету санкций Евросоюза против России
Швейцария присоединилась к девятому пакету санкций против России, передает пресс-служба федерального совета страны. Они вступают в силу 25 января 2023 г.
«Уже 21 декабря 2022 г. департамент экономики, образования и исследований (EAER) в рамках своей компетенции внес поправки в приложения и, среди прочего, одобрил введение Швейцарией санкций в отношении еще около 200 человек и организаций», – говорится в сообщении.
Федеральный совет возьмет на себя обязательства по реализации мер из девятого пакета антироссийских санкций. К ним относятся запреты на услуги в области тестирования продуктов, рекламы и опросов общественного мнения, а также новые меры контроля и ограничения на экспорт, в том числе товаров двойного назначения, товаров для наращивания военных и технологических возможностей, сектора обороны и безопасности, разработки или предметы, способствующие укреплению российской промышленности.
Правительство также приняло решение о новом положении в области эмбарго на поставки оружия. Теперь Швейцария может в отдельных случаях предоставлять освобождение от эмбарго на поставку оборудования для Украины.
На фоне начала спецоперации России на Украине ЕС принял уже девять пакетов санкций в отношении РФ. Ограничения затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую и горнодобывающую отрасли, автомобилестроение и др.
16 декабря 2022 г. ЕС принял девятый пакет санкций против РФ. Ограничения коснулись российских банков, экспорта товаров и технологий двойного назначения, также был введен запрет на инвестиции в энергетический и горнодобывающий секторы России.