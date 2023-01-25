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Политика

Белгородские власти объяснили появление обращения Зеленского на ТВ заменой сигнала

Ведомости

Появление в телеэфире обращения президента Украины Владимира Зеленского в Белгородской области произошло из-за несанкционированной замены сигнала, передает пресс-служба правительства региона.

«Сегодня, 25 января, произошла несанкционированная замена телесигнала со спутника с территорией вещания московского часового пояса, действиями оперативных дежурных был осуществлен переход на прием сигнала с резервного спутника, и трансляция телесигнала пошла в штатном режиме. Причины устанавливаются», — говорится в сообщении.

О трансляции обращения Зеленского по федеральным каналам в регионе ранее сообщил Telegram-канал «Подъем». По словам белгородцев, трансляция велась «на всех каналах».

Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале заявил, что ответственными за взлом являются украинские хакеры. При этом он добавил, что большинство последствий взлома было устранено.

В 2022 г. количество кибератак на госсектор в России увеличилось в 2–3 раза по сравнению с 2021 г., сообщали ранее «Ведомости». В связи с политической ситуацией к хакерам добавились так называемые хактивисты, которых массово вербовали в соцсетях и Telegram-каналах, отметили специалисты. Их активность была направлена в основном на госучреждения и значительно увеличила количество атак. Основными векторами стали DDoS- и веб-атаки на публичные ресурсы госорганов, добавил Павлов. Цель злоумышленников – создание дополнительной напряженности в обществе.

Ранее по теме: Хакеры атаковали госорганы в три раза чаще в 2022 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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