Белгородские власти объяснили появление обращения Зеленского на ТВ заменой сигнала

В 2022 г. количество кибератак на госсектор в России увеличилось в 2–3 раза по сравнению с 2021 г., сообщали ранее «Ведомости». В связи с политической ситуацией к хакерам добавились так называемые хактивисты, которых массово вербовали в соцсетях и Telegram-каналах, отметили специалисты. Их активность была направлена в основном на госучреждения и значительно увеличила количество атак. Основными векторами стали DDoS- и веб-атаки на публичные ресурсы госорганов, добавил Павлов. Цель злоумышленников – создание дополнительной напряженности в обществе.