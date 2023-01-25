Белгородские власти объяснили появление обращения Зеленского на ТВ заменой сигнала
Появление в телеэфире обращения президента Украины Владимира Зеленского в Белгородской области произошло из-за несанкционированной замены сигнала, передает пресс-служба правительства региона.
«Сегодня, 25 января, произошла несанкционированная замена телесигнала со спутника с территорией вещания московского часового пояса, действиями оперативных дежурных был осуществлен переход на прием сигнала с резервного спутника, и трансляция телесигнала пошла в штатном режиме. Причины устанавливаются», — говорится в сообщении.
О трансляции обращения Зеленского по федеральным каналам в регионе ранее сообщил Telegram-канал «Подъем». По словам белгородцев, трансляция велась «на всех каналах».
Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале заявил, что ответственными за взлом являются украинские хакеры. При этом он добавил, что большинство последствий взлома было устранено.
В 2022 г. количество кибератак на госсектор в России увеличилось в 2–3 раза по сравнению с 2021 г., сообщали ранее «Ведомости». В связи с политической ситуацией к хакерам добавились так называемые хактивисты, которых массово вербовали в соцсетях и Telegram-каналах, отметили специалисты. Их активность была направлена в основном на госучреждения и значительно увеличила количество атак. Основными векторами стали DDoS- и веб-атаки на публичные ресурсы госорганов, добавил Павлов. Цель злоумышленников – создание дополнительной напряженности в обществе.