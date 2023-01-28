Газета
Политика

МИД: НАТО моделирует киберудары по учреждениям Калининграда и энергосистеме Москвы

Ведомости

НАТО на учениях моделирует нанесение киберударов по госучреждениям Калининградской области и энергосистеме Москвы, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

«Британцы систематически нацеливают свои наступательные возможности в информационной сфере на Россию. На регулярной основе проводятся учения, в том числе под эгидой НАТО, по отработке нанесения ударов с использованием ИКТ по российским объектам критической информационной инфраструктуры», – отметил дипломат, добавив, что отрабатывается нанесение киберударов по госучреждениям в Калининградской области и энергосистемам Москвы.

По его словам, Великобритания ведет планомерную работу по раскручиванию русофобии в интернете, «вымарыванию правды» о внешней политике России в западном информационном поле.

В конце декабря 2022 г. Сыромолотов заявил, что НАТО раздает цифровое оружие через Украину, такие действия чреваты последствиями для всего мира. Он отметил, что на сегодняшний день угрозы, которые создает Украина в информационном поле, носят «универсальный характер».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. В конце октября глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что с начала боевых действий на Украине мощность DDoS-атак на российские ресурсы возросла.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных