МИД: НАТО моделирует киберудары по учреждениям Калининграда и энергосистеме Москвы
НАТО на учениях моделирует нанесение киберударов по госучреждениям Калининградской области и энергосистеме Москвы, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
«Британцы систематически нацеливают свои наступательные возможности в информационной сфере на Россию. На регулярной основе проводятся учения, в том числе под эгидой НАТО, по отработке нанесения ударов с использованием ИКТ по российским объектам критической информационной инфраструктуры», – отметил дипломат, добавив, что отрабатывается нанесение киберударов по госучреждениям в Калининградской области и энергосистемам Москвы.
По его словам, Великобритания ведет планомерную работу по раскручиванию русофобии в интернете, «вымарыванию правды» о внешней политике России в западном информационном поле.
В конце декабря 2022 г. Сыромолотов заявил, что НАТО раздает цифровое оружие через Украину, такие действия чреваты последствиями для всего мира. Он отметил, что на сегодняшний день угрозы, которые создает Украина в информационном поле, носят «универсальный характер».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. В конце октября глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что с начала боевых действий на Украине мощность DDoS-атак на российские ресурсы возросла.