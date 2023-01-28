МИД: НАТО моделирует киберудары по учреждениям Калининграда и энергосистеме Москвы

«Британцы систематически нацеливают свои наступательные возможности в информационной сфере на Россию. На регулярной основе проводятся учения, в том числе под эгидой НАТО, по отработке нанесения ударов с использованием ИКТ по российским объектам критической информационной инфраструктуры», – отметил дипломат, добавив, что отрабатывается нанесение киберударов по госучреждениям в Калининградской области и энергосистемам Москвы.