На Украине заявили о выходе из соглашения с РФ о совместном исследовании космоса

В 2015 г. Роскосмос приостановил участие в российско-украинском проекте «Днепр» по использованию стратегических ракет РС-20 для запуска космических аппаратов. В 2012 г. бывший глава Роскосмоса Владимир Поповкин заявил, что РФ и Украина будут вместе использовать систему «Глонасс», что прописано в программе сотрудничества двух стран в космической сфере на 2012-2016 гг. Программа предусматривала дальнейшее использование ракет-носителей «Зенит», совместное использование системы «Глонасс» для создания единого навигационно-временного пространства России и Украины, а также проведение ряда экспериментов на МКС для Академии наук Украины.