Кабмин России утвердил правила ведения реестра сельхозземель

Предполагается, что по итогам госмониторинга он будет автоматически вести процессы сбора, обработки, хранения, анализа и представления информации об этой категории земель. В него будут вноситься сведения о площади, местоположении и границах, виде угодья, сведения об участке, такие как кадастровый номер, адрес, кадастровая стоимость, вид права, обременения и др., сведения о собственнике, показатели состояния плодородия, сведения о капитальных и некапитальных строениях на землях и видах их использования, о видах производимой продукции, мероприятиях по восстановлению плодородия, рекультивации, результатах госнадзора и др.