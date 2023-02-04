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Кабмин России утвердил правила ведения реестра сельхозземель

Ведомости

Правительство России утвердило порядок ведения реестра земель сельскохозяйственного назначения, сообщается на сайте кабмина.

Постановление 2 февраля подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Реестр является подсистемой Единой федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения и иных землях, использующихся для ведения сельхоздеятельности.

«Реестр представляет собой государственный информационный ресурс, содержащий свод достоверных систематизированных сведений о состоянии земель сельскохозяйственного назначения, об их использовании и иных сведений о землях сельскохозяйственного назначения», – говорится в документе.

Предполагается, что по итогам госмониторинга он будет автоматически вести процессы сбора, обработки, хранения, анализа и представления информации об этой категории земель. В него будут вноситься сведения о площади, местоположении и границах, виде угодья, сведения об участке, такие как кадастровый номер, адрес, кадастровая стоимость, вид права, обременения и др., сведения о собственнике, показатели состояния плодородия, сведения о капитальных и некапитальных строениях на землях и видах их использования, о видах производимой продукции, мероприятиях по восстановлению плодородия, рекультивации, результатах госнадзора и др.

«По сути, этот ресурс станет инструментом оценки состояния земель для сельскохозяйственного производства. Он позволит быстрее находить возможности для новых агропроектов, в том числе по наращиванию производства продовольствия», – говорится в сообщении правительства.

В постановлении указывается, что поставщиками информации выступят Росреестр, подведомственные Минсельхозу организации, госкорпорация «Роскосмос» и органы власти.

В пресс-службе правительства добавили, что работа реестра будет способствовать выполнению программы по вовлечению в оборот сельхозземель, которая предполагает вовлечение 13,2 млн га неиспользуемых земель и сохранение в сельхозобороте мелиорированных земель на площади не менее 3,6 млн га.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных