В Госдуме выступили против конфискации имущества уехавших россиян

Ранее в конце января спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании заявил, что покинувшие страну россияне ведут себя по-разному: одни «не трогают страну», а другие «вытирают ноги» об нее. В связи с этим подход должен быть дифференцированным, с учетом того, «что из них кто натворил». «Поэтому, когда говорят, излишняя мера, связанная с конфискацией, речь идет о негодяях, кто нарушил закон, те, кто нанес вред», – сказал он тогда.