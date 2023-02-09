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Великобритания и США ввели санкции против семерых россиян

Ведомости

Великобритания и США ввели санкции в отношении семерых россиян, которые якобы причастны к хакерской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Великобритании.

«Семь российских киберпреступников [Виталий Ковалев, Валерий Седлецкий, Валентин Карягин, Максим Михайлов, Дмитрий Плешевский, Михаил Искрицкий и Иван Вахромеев] сегодня <...> подверглись санкциям Великобритании и США в рамках первой волны новых скоординированных действий против международной киберпреступности», – сказано в сообщении.

Уточняется, что эти россияне якобы были связаны с разработкой или распространением ряда программ-вымогателей в Великобритании и США, которые представляют угрозу национальной безопасности первого уровня. Им запрещен въезд в обе страны, а их активы были заморожены.

Решение начать скоординированную работу против международной киберпреступности было принято после того, как Национальное криминальное агентство Великобритании (NCA) обнаружило 149 жертв среди британского населения от таких программ, как Ryuk и Conti. В результате этой атаки было украдено около 27 млн фунтов стерлингов ($32,86 млн).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных