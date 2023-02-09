Великобритания и США ввели санкции против семерых россиян
Великобритания и США ввели санкции в отношении семерых россиян, которые якобы причастны к хакерской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Великобритании.
«Семь российских киберпреступников [Виталий Ковалев, Валерий Седлецкий, Валентин Карягин, Максим Михайлов, Дмитрий Плешевский, Михаил Искрицкий и Иван Вахромеев] сегодня <...> подверглись санкциям Великобритании и США в рамках первой волны новых скоординированных действий против международной киберпреступности», – сказано в сообщении.
Уточняется, что эти россияне якобы были связаны с разработкой или распространением ряда программ-вымогателей в Великобритании и США, которые представляют угрозу национальной безопасности первого уровня. Им запрещен въезд в обе страны, а их активы были заморожены.
Решение начать скоординированную работу против международной киберпреступности было принято после того, как Национальное криминальное агентство Великобритании (NCA) обнаружило 149 жертв среди британского населения от таких программ, как Ryuk и Conti. В результате этой атаки было украдено около 27 млн фунтов стерлингов ($32,86 млн).