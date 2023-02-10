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Кремль: «прямая линия» с Путиным состоится, но сроки не определены

Ведомости

«Прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным безусловно состоится, но сроки ее проведения пока не установлены, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На брифинге Пескова спросили, планирует ли президент проводить «прямую линию» для общения с «простым народом» на фоне его встреч с учеными, военными и молодежью.

«А разве те, с кем он общается, это не простой народ? Эти самые люди? Как формат общения с людьми "прямая линия" по-прежнему на повестке дня. И этот формат востребованный, и безусловно он состоится. По времени пока ориентировать не можем», – ответил Песков.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» — это формат, в котором президент в прямом эфире отвечает на вопросы россиян и иностранцев. Впервые «прямую линию» провели в 2001 г., и затем она проходила каждый год, кроме 2004 и 2012 гг. В 2020 г. «прямая линия» и традиционная большая пресс-конференция Путина были впервые объединены г. В 2021 г. мероприятие прошло в июне. Тогда в ходе трансляции президент ответил на 81 вопрос в течение чуть более четырех часов.

В 2022 г. «прямой линии» и большой пресс-конференции с участием президента не было. В начале августа Песков сообщал, что «прямая линия» может быть объединена с большой пресс-конференцией, однако точного решения по этому вопросу пока не было. Также в прошлом году не было и послания президента Федеральному собранию. Сегодня стало известно, что оно состоится 21 февраля. Последний раз послание президента было 21 апреля 2021 г.

Ранее по теме: Послание президента Федеральному собранию состоится 21 февраля

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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