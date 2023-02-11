Глава Калмыкии анонсировал переход республики к смешанной избирательной системе

«И очень важно, что оно совпадает с мнением наших жителей, которые хотят, чтобы их представляли не только партии, но и местные лидеры. Поэтому предложил перевести выборы депутатов Народного Хурала на смешанную систему: 17 депутатов будут избираться от одномандатных округов, 10 по спискам. Такой подход позволит каждому району, а также жителям Элисты голосовать за своего кандидата», – рассказал глава региона.