Глава Калмыкии анонсировал переход республики к смешанной избирательной системе
Выборы депутатов парламента (Народного Хурала) Калмыкии переведут на смешанную систему, заявил глава республики Бату Хасиков. Сейчас все 27 депутатов избираются по партийным спискам, на предстоящих выборах осенью 17 из них будут избираться от одномандатных округов.
О переходе республики к смешанной избирательной системе Хасиков объявил в пятницу на встрече с лидерами молодежных организаций «Время первых – взгляд молодых». В своем Telegram-канале по итогам мероприятия он написал, что желание поменять принципы избрания депутатов появилось уже давно.
«И очень важно, что оно совпадает с мнением наших жителей, которые хотят, чтобы их представляли не только партии, но и местные лидеры. Поэтому предложил перевести выборы депутатов Народного Хурала на смешанную систему: 17 депутатов будут избираться от одномандатных округов, 10 по спискам. Такой подход позволит каждому району, а также жителям Элисты голосовать за своего кандидата», – рассказал глава региона.
Он добавил, что предложил также ввести новый принцип контроля парламентариев, согласно которому депутаты должны будут ежегодно «отчитываться о работе» перед избирателями.