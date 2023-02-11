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Глава Калмыкии анонсировал переход республики к смешанной избирательной системе

Ведомости

Выборы депутатов парламента (Народного Хурала) Калмыкии переведут на смешанную систему, заявил глава республики Бату Хасиков. Сейчас все 27 депутатов избираются по партийным спискам, на предстоящих выборах осенью 17 из них будут избираться от одномандатных округов.

О переходе республики к смешанной избирательной системе Хасиков объявил в пятницу на встрече с лидерами молодежных организаций «Время первых – взгляд молодых». В своем Telegram-канале по итогам мероприятия он написал, что желание поменять принципы избрания депутатов появилось уже давно.

«И очень важно, что оно совпадает с мнением наших жителей, которые хотят, чтобы их представляли не только партии, но и местные лидеры. Поэтому предложил перевести выборы депутатов Народного Хурала на смешанную систему: 17 депутатов будут избираться от одномандатных округов, 10 по спискам. Такой подход позволит каждому району, а также жителям Элисты голосовать за своего кандидата», – рассказал глава региона.

Он добавил, что предложил также ввести новый принцип контроля парламентариев, согласно которому депутаты должны будут ежегодно «отчитываться о работе» перед избирателями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных