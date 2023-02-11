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Украинская генпрокуратура обвинила Бастрыкина в посягательстве на целостность страны

Ведомости

Генпрокуратура Украины сообщила о подозрении главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина в посягательстве на целостность страны. Об этом сообщается в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины.

«При процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора сообщено о подозрении главе следственного комитета РФ», – говорится в сообщении.

Уточняется, что Бастрыкину инкриминируют ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание агрессии России) УК Украины.

Украинская сторона заявляет, что Бастрыкин, как представитель власти, создавал на территориях Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей органы уголовного судопроизводства.

Расследованием занимается Служба безопасности Украины (СБУ).

3 января 2023 г. СБУ предъявила обвинение командующему дальней авиацией Воздушно-космических сил ВС РФ Сергею Кобылашу и бывшему командующему Черноморским флотом Военно-морского флота РФ Игорю Осипову. Уточняется, что Кобылаш и Осипов обвиняются в «посягательстве на территориальную целостность Украины», а также в ведении боевых действий на территории страны.

2 января 2023 г. СБУ также предъявила обвинение председателю Центробанка России Эльвире Набиуллиной. В украинской службе пояснили, что глава Банка России организовала рублевую зону на территории, которую СБУ считает югом и востоком Украины, а также способствовала блокированию обращения гривны в этих регионах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных