Украинская генпрокуратура обвинила Бастрыкина в посягательстве на целостность страны
Генпрокуратура Украины сообщила о подозрении главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина в посягательстве на целостность страны. Об этом сообщается в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины.
«При процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора сообщено о подозрении главе следственного комитета РФ», – говорится в сообщении.
Уточняется, что Бастрыкину инкриминируют ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание агрессии России) УК Украины.
Украинская сторона заявляет, что Бастрыкин, как представитель власти, создавал на территориях Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей органы уголовного судопроизводства.
Расследованием занимается Служба безопасности Украины (СБУ).
3 января 2023 г. СБУ предъявила обвинение командующему дальней авиацией Воздушно-космических сил ВС РФ Сергею Кобылашу и бывшему командующему Черноморским флотом Военно-морского флота РФ Игорю Осипову. Уточняется, что Кобылаш и Осипов обвиняются в «посягательстве на территориальную целостность Украины», а также в ведении боевых действий на территории страны.
2 января 2023 г. СБУ также предъявила обвинение председателю Центробанка России Эльвире Набиуллиной. В украинской службе пояснили, что глава Банка России организовала рублевую зону на территории, которую СБУ считает югом и востоком Украины, а также способствовала блокированию обращения гривны в этих регионах.