Украинская генпрокуратура обвинила Бастрыкина в посягательстве на целостность страны

3 января 2023 г. СБУ предъявила обвинение командующему дальней авиацией Воздушно-космических сил ВС РФ Сергею Кобылашу и бывшему командующему Черноморским флотом Военно-морского флота РФ Игорю Осипову. Уточняется, что Кобылаш и Осипов обвиняются в «посягательстве на территориальную целостность Украины», а также в ведении боевых действий на территории страны.