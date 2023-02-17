Шольц заявил об отсутствии единства в ФРГ по санкциям и поставкам оружия Киеву
В Германии нет единства по поводу поставок оружия Украине и санкций против России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Да, есть некоторые – а мы в демократическом государстве, – которые не так уверены в том, что это правда хорошая идея вводить все эти санкции и поставлять все это множество оружия на Украину. Но даже большая часть из этих людей в конце концов признают, что правительству необходимо принимать ответственные решения», — отметил Шольц (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, сторонники этих мер вынуждены признать, что такие решения принимаются коллективно на уровне содружества партнеров.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что «не понимает» тех, кто желает прекратить поставки вооружения Киеву ради достижения мира. Он призвал таких людей понять, что прекращение поставок якобы не приведет к прекращению конфликта.
25 января Германия и США объявили о поставке Киеву 14 танков Leopard 2 и 31 танка M1 Abrams соответственно. Министр обороны ФРГ Борис Писториус уточнил, что первая немецкая военная техника прибудет на Украину уже в конце марта — начале апреля. О планах передать Киеву танки также сообщили Польша, Финляндия, Норвегия, Португалия, Испания и Нидерланды. Кроме того, свои Challenger 2 собирается отправить на Украину Великобритания.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.