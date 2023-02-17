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Шольц заявил об отсутствии единства в ФРГ по санкциям и поставкам оружия Киеву

Ведомости

В Германии нет единства по поводу поставок оружия Украине и санкций против России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Да, есть некоторые – а мы в демократическом государстве, – которые не так уверены в том, что это правда хорошая идея вводить все эти санкции и поставлять все это множество оружия на Украину. Но даже большая часть из этих людей в конце концов признают, что правительству необходимо принимать ответственные решения», — отметил Шольц (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, сторонники этих мер вынуждены признать, что такие решения принимаются коллективно на уровне содружества партнеров.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что «не понимает» тех, кто желает прекратить поставки вооружения Киеву ради достижения мира. Он призвал таких людей понять, что прекращение поставок якобы не приведет к прекращению конфликта.

25 января Германия и США объявили о поставке Киеву 14 танков Leopard 2 и 31 танка M1 Abrams соответственно. Министр обороны ФРГ Борис Писториус уточнил, что первая немецкая военная техника прибудет на Украину уже в конце марта — начале апреля. О планах передать Киеву танки также сообщили Польша, Финляндия, Норвегия, Португалия, Испания и Нидерланды. Кроме того, свои Challenger 2 собирается отправить на Украину Великобритания.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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