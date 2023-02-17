Шольц заявил об отсутствии единства в ФРГ по санкциям и поставкам оружия Киеву

«Да, есть некоторые – а мы в демократическом государстве, – которые не так уверены в том, что это правда хорошая идея вводить все эти санкции и поставлять все это множество оружия на Украину. Но даже большая часть из этих людей в конце концов признают, что правительству необходимо принимать ответственные решения», — отметил Шольц (цитата по «РИА Новости»).