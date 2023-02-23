Рубен Варданян освобожден от должности госминистра Нагорного Карабаха
Президент Арцаха Араик Арутюнян заявил об уходе с поста государственного министра Рубена Варданяна, указ об этом он обнародовал на заседании правительства республики, передает агентство «Новости Армения» со ссылкой на пресс-службу президента.
Арутюнян, как говорится в сообщении, высоко оценил усилия Варданяна в деле повышения международной осведомленности об Арцахе и решения многих внутренних проблем во время блокады.
«Все это время я и Рубен Варданян были вместе, ежедневно отслеживая события, происходящие как в Арцахе, так и во внешнем мире, постоянно обменивались идеями о решениях в сложившейся ситуации. Я благодарен господину Варданяну за то, что он всегда старался максимально разделить со мной ответственность как в дружеских, так и в коллегиальных отношениях, а не пытался переложить ее на меня, ссылаясь на конституционные нормы», – сказал президент Арцаха.
В сентябре Варданян сообщил о своем решении отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах, поскольку хочет поддержать местных жителей, которые находятся «в тяжелом психологическом состоянии». Бизнесмен также призвал увеличить срок пребывания в регионе российских миротворцев до тех пор, пока не будет обеспечена «безопасность народа Арцаха» силами самих жителей республики.
4 октября президент непризнанной НКР Араик Арутюнян предложил Варданяну возглавить правительство республики. Арутюнян отметил, что готов предоставить Варданяну широкие полномочия «по принятию решений и их реализации». Работу действующего госминистра непризнанной республики Артака Бегларяна он оценил высоко, но, по его мнению, необходимо «консолидировать общенациональные усилия».
20 октября Варданян согласился на это предложение. 4 ноября он был назначен на должность госминистра НКР. В тот же день был подписан указ об освобождении Бегларяна с поста государственного министра. Сообщалось, что новый госминистр будет координировать деятельность девяти министров республики. В конце декабря прошлого года МИД Азербайджана потребовал от Варданяна покинуть Нагорный Карабах, заявив, что тот является «чуждым элементом» для региона.
Варданян известен как создатель инвестиционной компании «Тройка Диалог» и один из основателей Московской школы управления «Сколково». Его состояние Forbes оценивал в $1 млрд, в 2021 г. он занял 116-ю строчку в списке богатейших людей России.