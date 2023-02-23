Рубен Варданян освобожден от должности госминистра Нагорного Карабаха

«Все это время я и Рубен Варданян были вместе, ежедневно отслеживая события, происходящие как в Арцахе, так и во внешнем мире, постоянно обменивались идеями о решениях в сложившейся ситуации. Я благодарен господину Варданяну за то, что он всегда старался максимально разделить со мной ответственность как в дружеских, так и в коллегиальных отношениях, а не пытался переложить ее на меня, ссылаясь на конституционные нормы», – сказал президент Арцаха.