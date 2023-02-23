Нарусова не поддержала денонсацию конвенции СЕ о коррупции
Сенатор Людмила Нарусова проголосовала против закона о денонсации РФ конвенции Совета Европы (СЕ) об уголовной ответственности за коррупцию. Как следует из результатов прошедшего 22 февраля голосования, она была единственной из членов Совфеда, кто не поддержал денонсацию.
«За» высказались 156 сенаторов, «против» – один, воздержавшихся членов верхней палаты парламента не было, а 21 сенатор не принимал участие в голосовании.
15 февраля Госдума денонсировала конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную РФ в 1999 г. и ратифицированную в 2006 г. Законопроект о денонсации конвенции президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму в январе. В пояснительной записке отмечалось, что ранее комитет Совета Европы прекратил полноправное участие РФ в Группе государств против коррупции (ГРЕКО) в рамках своей резолюции о правовых и финансовых последствиях прекращения членства России в СЕ. Эта организация и осуществляет мониторинг выполнения конвенции, подписанной сторонами.
В соответствии с решением СЕ РФ лишается права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса, однако у ГРЕКО остается право проводить мониторинг соблюдения РФ закрепленных в конвенции обязательств. Такие условия для России неприемлемы, говорилось в документе.
Ранее зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Эрнест Валеев говорил «Ведомостям», что денонсация конвенции не повлияет на борьбу с ней внутри страны, поскольку все случаи незаконного обогащения сейчас полностью «охватываются» уголовным законодательством.
Совет Федерации 22 февраля одобрил закон о прекращении действия в России международных договоров Совета Европы. Документом, принятым Госдумой 16 февраля, закрепляется правовой аспект решения о прекращении членства России в СЕ от 16 марта 2022 г. и подразумевается выход из 21 международного договора СЕ.
Речь идет, в частности, о прекращении действия в отношении РФ устава Совета Европы от 5 мая 1949 г., Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г., Европейской конвенции о пресечении терроризма от 27 января 1977 г., Хартии местного самоуправления от 15 октября 1985 г. и Социальной хартии от 3 мая 1996 г.