Нарусова не поддержала денонсацию конвенции СЕ о коррупции

15 февраля Госдума денонсировала конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную РФ в 1999 г. и ратифицированную в 2006 г. Законопроект о денонсации конвенции президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму в январе. В пояснительной записке отмечалось, что ранее комитет Совета Европы прекратил полноправное участие РФ в Группе государств против коррупции (ГРЕКО) в рамках своей резолюции о правовых и финансовых последствиях прекращения членства России в СЕ. Эта организация и осуществляет мониторинг выполнения конвенции, подписанной сторонами.