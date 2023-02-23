Шойгу заявил, что попытки Запада «расчленить» Россию обречены на провал

Министр подчеркнул, что сейчас Вооруженные силы служат гарантией национальной безопасности и стабильного развития России. Он отметил, что российские солдаты и офицеры защищают то, за что «сражались наши деды и прадеды», для которых «высшим смыслом жизни» всегда были безопасность и благополучие Родины. «И для нас, их преемников, преданность Отчизне – главная ценность, надежная опора независимости России», – заявил министр.