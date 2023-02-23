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Шойгу заявил, что попытки Запада «расчленить» Россию обречены на провал

Ведомости

Запад стремится «расчленить» Россию, но эти попытки обречены на провал, заявил министр обороны страны Сергей Шойгу на торжественном вечере в Центральном академическом театре Российской армии по случаю Дня защитника Отечества.

«Сегодня нам в очередной раз грозит серьезная опасность. Используя Украину, коллективный Запад стремится расчленить Россию, лишить ее независимости. Эти попытки обречены на провал», – заявил Шойгу (цит. по ТАСС)

Министр подчеркнул, что сейчас Вооруженные силы служат гарантией национальной безопасности и стабильного развития России. Он отметил, что российские солдаты и офицеры защищают то, за что «сражались наши деды и прадеды», для которых «высшим смыслом жизни» всегда были безопасность и благополучие Родины. «И для нас, их преемников, преданность Отчизне – главная ценность, надежная опора независимости России», – заявил министр.

Победы российского солдата навсегда вписаны в историю страны, а подвиг народа во время Великой Отечественной войны никогда не померкнет, подчеркнул Шойгу.

«Искренне благодарю тех, кто находится на передовой, кто решает сложные задачи по обеспечению боевых действий, с риском для жизни исполняет свой воинский долг», – сказал Шойгу, направив слова особой признательности офицерам и персоналу военно-медицинских подразделений и организаций.

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Министр также отметил, что на торжественном вечере присутствуют Герои России, среди которых летчики – полковники Сергей Демьяненко, Виктор Романов, Максим Стефанов, десантники – майор Александр Волков, лейтенант Денис Скакуновский и др. Шойгу выразил благодарность семьям военнослужащих за моральную поддержку российских воинов. Министр отметил, что социальная защита таких семей – это приоритетное направление работы для Минобороны.

Президент России Владимир Путин в видеобращении по случаю Дня защитника Отечества отметил подвиги ветеранов Великой Отечественной войны и заявил, что нынешнее поколение российских солдат и офицеров «бережет и приумножает ратные традиции своих дедов и прадедов». Путин также поздравил с праздником военнослужащих, добровольцев и мобилизованных, которые участвуют в военной спецоперации на Украине и «героически сражаются с неонацизмом», «защищают наших людей на наших исторических территориях».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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