Шойгу заявил, что попытки Запада «расчленить» Россию обречены на провал
Запад стремится «расчленить» Россию, но эти попытки обречены на провал, заявил министр обороны страны Сергей Шойгу на торжественном вечере в Центральном академическом театре Российской армии по случаю Дня защитника Отечества.
«Сегодня нам в очередной раз грозит серьезная опасность. Используя Украину, коллективный Запад стремится расчленить Россию, лишить ее независимости. Эти попытки обречены на провал», – заявил Шойгу (цит. по ТАСС)
Министр подчеркнул, что сейчас Вооруженные силы служат гарантией национальной безопасности и стабильного развития России. Он отметил, что российские солдаты и офицеры защищают то, за что «сражались наши деды и прадеды», для которых «высшим смыслом жизни» всегда были безопасность и благополучие Родины. «И для нас, их преемников, преданность Отчизне – главная ценность, надежная опора независимости России», – заявил министр.
Победы российского солдата навсегда вписаны в историю страны, а подвиг народа во время Великой Отечественной войны никогда не померкнет, подчеркнул Шойгу.
«Искренне благодарю тех, кто находится на передовой, кто решает сложные задачи по обеспечению боевых действий, с риском для жизни исполняет свой воинский долг», – сказал Шойгу, направив слова особой признательности офицерам и персоналу военно-медицинских подразделений и организаций.
Министр также отметил, что на торжественном вечере присутствуют Герои России, среди которых летчики – полковники Сергей Демьяненко, Виктор Романов, Максим Стефанов, десантники – майор Александр Волков, лейтенант Денис Скакуновский и др. Шойгу выразил благодарность семьям военнослужащих за моральную поддержку российских воинов. Министр отметил, что социальная защита таких семей – это приоритетное направление работы для Минобороны.
Президент России Владимир Путин в видеобращении по случаю Дня защитника Отечества отметил подвиги ветеранов Великой Отечественной войны и заявил, что нынешнее поколение российских солдат и офицеров «бережет и приумножает ратные традиции своих дедов и прадедов». Путин также поздравил с праздником военнослужащих, добровольцев и мобилизованных, которые участвуют в военной спецоперации на Украине и «героически сражаются с неонацизмом», «защищают наших людей на наших исторических территориях».