Белоруссия и КНР назвали безальтернативным мирное урегулирование на Украине

23 февраля Лукашенко сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин выступит с заявлением по поводу военной операции на Украине. «Прошу обратить внимание, что это такой необычный для китайской политики шаг. Китайцы всегда аккуратные, осторожные. Туда, куда не надо, они не лезут. Если они понимают, что это не даст искомого, требуемого результата, они тоже не станут делать в этом направлении шаги», – отметил белорусский президент.