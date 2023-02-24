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Белоруссия и КНР назвали безальтернативным мирное урегулирование на Украине

Ведомости

Министры иностранных дел Белоруссии и Китая Сергей Алейник и Цинь Ган считают безальтернативным мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщили в белорусском МИДе.

«Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Алейника с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Цинь Ганом. Констатировали совпадение позиций о безальтернативности мирного пути урегулирования конфликта на Украине», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

В ведомстве добавили, что стороны уделили «особое внимание ситуации на Украине, обсудили мирные инициативы по урегулированию кризиса, выдвинутые китайской стороной». В частности, министры обсудили подготовку к визиту президента Белоруссии Александра Лукашенко в КНР.

23 февраля Лукашенко сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин выступит с заявлением по поводу военной операции на Украине. «Прошу обратить внимание, что это такой необычный для китайской политики шаг. Китайцы всегда аккуратные, осторожные. Туда, куда не надо, они не лезут. Если они понимают, что это не даст искомого, требуемого результата, они тоже не станут делать в этом направлении шаги», – отметил белорусский президент.

Ранее сегодня Китай представил позицию по мирному урегулированию украинского конфликта из 12 пунктов. В МИДе страны предложили уважать суверенитет всех стран согласно Уставу ООН, прекратить боевые действия и способствовать началу диалога Москвы и Киева, а также содействовать мировому сообществу в восстановлении пострадавших районов после завершения боевых действий.

Ранее по теме: Китай представил свои предложения по урегулированию конфликта на Украине

После этого председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в ЕС готовы изучить предложенный Китаем документ, но при этом будут учитывать дружественные отношения между Россией и КНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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