Боррель назвал мирный план КНР «позиционным документом»

Руководитель комитета Госдумы по международным делам и лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий назвал предложение КНР «более взвешенным», в отличие от принятой Генассамблеей резолюции. По словам депутата, Россия «настроена на мир, но не в ущерб безопасности и суверенитету».