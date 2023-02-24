Боррель назвал мирный план КНР «позиционным документом»
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не посчитал предложения Китая по Украине мирным планом, назвав его «позиционным документом».
«Я не называю это мирным планом, это документ о позиции», – сказал он журналистам перед заседанием Совета Безопасности ООН по Украине (цитата по ТАСС).
24 февраля министерство иностранных дел Китая опубликовало позицию по мирному урегулированию украинского конфликта из 12 пунктов. В ведомстве предложили прекратить боевые действия и способствовать началу диалога Москвы и Киева, начать мирные переговоры, уважать суверенитет всех стран согласно Уставу ООН, соблюдать международное гуманитарное право и др.
После этого председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов изучить предложенный КНР документ, но при этом будут учитываться дружественные отношения между Россией и Китаем.
23 февраля в Генассамблее ООН приняли резолюцию Украины и ее союзников. Согласно ей, Россия должна вывести войска с территории страны и прекратить боевые действия. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал резолюцию «однобокой и оторванной от реальности».
Руководитель комитета Госдумы по международным делам и лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий назвал предложение КНР «более взвешенным», в отличие от принятой Генассамблеей резолюции. По словам депутата, Россия «настроена на мир, но не в ущерб безопасности и суверенитету».