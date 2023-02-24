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Боррель назвал мирный план КНР «позиционным документом»

Ведомости

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не посчитал предложения Китая по Украине мирным планом, назвав его «позиционным документом».

«Я не называю это мирным планом, это документ о позиции», – сказал он журналистам перед заседанием Совета Безопасности ООН по Украине (цитата по ТАСС).

24 февраля министерство иностранных дел Китая опубликовало позицию по мирному урегулированию украинского конфликта из 12 пунктов. В ведомстве предложили прекратить боевые действия и способствовать началу диалога Москвы и Киева, начать мирные переговоры, уважать суверенитет всех стран согласно Уставу ООН, соблюдать международное гуманитарное право и др.

После этого председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов изучить предложенный КНР документ, но при этом будут учитываться дружественные отношения между Россией и Китаем.

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23 февраля в Генассамблее ООН приняли резолюцию Украины и ее союзников. Согласно ей, Россия должна вывести войска с территории страны и прекратить боевые действия. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал резолюцию «однобокой и оторванной от реальности».

Руководитель комитета Госдумы по международным делам и лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий назвал предложение КНР «более взвешенным», в отличие от принятой Генассамблеей резолюции. По словам депутата, Россия «настроена на мир, но не в ущерб безопасности и суверенитету». 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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