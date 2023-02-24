Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара выступает за установление мира на Украине без дальнейших жертв и разрушений. Об этом турецкий лидер заявил в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
«Президент Эрдоган заявил, что справедливый мир должен быть установлен без дальнейших жертв и разрушений в российско-украинской войне», – сообщили в канцелярии Эрдогана (цитата по ТАСС).
Кроме того, президент Турции поблагодарил Путина за солидарность и поддержку в связи с землетрясением.
Ранее Эрдоган сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о готовности Анкары внести вклад в достижение мира в стране. «Турция готова внести любой вклад в решение на основе прекращения огня, переговоров и формирования мира», – рассказали в канцелярии президента Турции.
24 февраля министерство иностранных дел Китая опубликовало позицию по мирному урегулированию украинского конфликта на 12 пунктов, в числе которых было начало диалога между Москвой и Киевом, прекращение огня и уважение суверенитета стран согласно Уставу ООН.
После этого председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов изучить предложенный Китаем документ, но учитывая дружественные отношения между Россией и КНР. Позже верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал мирный план китайских властей «документом о позиции».