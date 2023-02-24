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Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара выступает за установление мира на Украине без дальнейших жертв и разрушений. Об этом турецкий лидер заявил в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Президент Эрдоган заявил, что справедливый мир должен быть установлен без дальнейших жертв и разрушений в российско-украинской войне», – сообщили в канцелярии Эрдогана (цитата по ТАСС).

Кроме того, президент Турции поблагодарил Путина за солидарность и поддержку в связи с землетрясением.

Ранее Эрдоган сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о готовности Анкары внести вклад в достижение мира в стране. «Турция готова внести любой вклад в решение на основе прекращения огня, переговоров и формирования мира», – рассказали в канцелярии президента Турции.

24 февраля министерство иностранных дел Китая опубликовало позицию по мирному урегулированию украинского конфликта на 12 пунктов, в числе которых было начало диалога между Москвой и Киевом, прекращение огня и уважение суверенитета стран согласно Уставу ООН.

После этого председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов изучить предложенный Китаем документ, но учитывая дружественные отношения между Россией и КНР. Позже верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал мирный план китайских властей «документом о позиции».

Ранее по теме: Китай представил свои предложения по урегулированию конфликта на Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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