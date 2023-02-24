Кадыров стал первым, кому присвоили звание Героя Чечни
Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание Героя республики, сообщил в своем Telegram-канале министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
«Наш Национальный Лидер – воплощение настоящего мужества и целеустремленности, патриотизма и отваги! Рамзан Ахматович – олицетворение истинного чеченца», – написал Дудаев.
Как сообщает ЧГТРК «Грозный», Кадыров стал первым человеком, удостоенным этого звания – оно было учреждено в республике в ноябре 2022 г. Медаль была вручена на торжественном мероприятии в честь Дня защитника Отечества.
«От имени депутатов парламента Чеченской Республики и от себя лично от всей души поздравляю Вас с присвоением высшего звания республики – Героя Чеченской Республики за №1! Ваши заслуги перед Чеченской Республикой и Российской Федерацией невозможно переоценить и, без преувеличения, достойны специального исследования», – поздравил главу Чечни председатель парламента республики Магомед Даудов.
Как уточняет «Грозный», награда представляет собой восьмиконечную звезду, изготовленную из 70 г золота 750-й пробы. В верхней части написано «Къонах» – «Герой», в нижней части – «Аллаху Акбар. Ахмат – сила».
Глава Чечни в 2004 г. получил звание «Героя России». У Кадырова есть ордена «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степени, а также орден Мужества и орден Почета. В конце декабря 2022 г. он сообщил, что президент России Владимир Путин наградил его орденом Александра Невского.