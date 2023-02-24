Кадыров стал первым, кому присвоили звание Героя Чечни

Глава Чечни в 2004 г. получил звание «Героя России». У Кадырова есть ордена «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степени, а также орден Мужества и орден Почета. В конце декабря 2022 г. он сообщил, что президент России Владимир Путин наградил его орденом Александра Невского.