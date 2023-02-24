Газета
Политика

Кадыров стал первым, кому присвоили звание Героя Чечни

Ведомости

Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание Героя республики, сообщил в своем Telegram-канале министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Наш Национальный Лидер – воплощение настоящего мужества и целеустремленности, патриотизма и отваги! Рамзан Ахматович – олицетворение истинного чеченца», – написал Дудаев.

Как сообщает ЧГТРК «Грозный», Кадыров стал первым человеком, удостоенным этого звания – оно было учреждено в республике в ноябре 2022 г. Медаль была вручена на торжественном мероприятии в честь Дня защитника Отечества.

«От имени депутатов парламента Чеченской Республики и от себя лично от всей души поздравляю Вас с присвоением высшего звания республики – Героя Чеченской Республики за №1! Ваши заслуги перед Чеченской Республикой и Российской Федерацией невозможно переоценить и, без преувеличения, достойны специального исследования», – поздравил главу Чечни председатель парламента республики Магомед Даудов.

Ранее по теме: Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора

Как уточняет «Грозный», награда представляет собой восьмиконечную звезду, изготовленную из 70 г золота 750-й пробы. В верхней части написано «Къонах» – «Герой», в нижней части – «Аллаху Акбар. Ахмат – сила».

Глава Чечни в 2004 г. получил звание «Героя России». У Кадырова есть ордена «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степени, а также орден Мужества и орден Почета. В конце декабря 2022 г. он сообщил, что президент России Владимир Путин наградил его орденом Александра Невского.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных